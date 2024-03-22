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В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за страшный пожар в Новоалександровке

Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке

22 марта 2024, 05:47
Фото: прокуратура Омской области

В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за страшный пожар в Новоалександровке

Государственный обвинитель не согласен с соответствующим решением суда, так собирается оспаривать приговор.

В Советском райсуде рассмотрели уголовное дело в отношении газосварщика ООО «Промтек» Виталия Крючкова, из-за которого случился большой пожар в микрорайоне Новоалександровка. Инцидент произошел 6 мая два года назад.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Суд рассмотрел все детали дела и пришел к выводу, что он нарушил особый противопожарный режим. Крючков проводил газосварку на улице, из-за чего загорелась впоследствии сухая трава. Ветер быстро разнес огонь по территории, который перекинулся и на дома.

Из-за его действий при пожаре погиб 65-летний мужчина, а несколько сельчан лишились крова — сгорело 25 домов. От огня потерпели убытки 37 человек в общей сложности. Ущерб им составил больше 100 тыс рублей.

Газосварщика приговорили к двум годам принудительных работ. При этом, как сообщили в прокуратуре Омской области, у него будут удерживать 15% зарплаты в пользу государства каждый месяц. Кроме того, он обязан выплатить по 100 тыс рублей четырем пострадавшим. Чтобы осужденный возместил материальный ущерб, с его имущества не снимают арест. Другие потерпевшие могут уже через гражданские дела отсуживать компенсацию ущерба.

Отметим, что начальника котельного цеха АО «ТГК-11» Евгения Масленникова, которого также обвиняли в том, что случился пожар, оправдали. Пока шло расследование, представители компании выплатили потерпевшим больше 30 млн рублей. В эту же сумму они вложили 500 тыс рублей, которые получила дочь погибшего. Средства пошли ей в качестве компенсации и морального, и материального ущерба.

АО «ТГК-11» и администрация Омска получили представления о том, чтобы впредь подобных нарушений не происходило, рассказали в СУ СК РФ по Омской области.

Гособвинителя оправдательный приговор не устроил, так что он будет оспариваться.

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