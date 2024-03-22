Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке

Газосварщика приговорили к двум годам принудительных работ. При этом, как сообщили в прокуратуре Омской области, у него будут удерживать 15% зарплаты в пользу государства каждый месяц. Кроме того, он обязан выплатить по 100 тыс рублей четырем пострадавшим. Чтобы осужденный возместил материальный ущерб, с его имущества не снимают арест. Другие потерпевшие могут уже через гражданские дела отсуживать компенсацию ущерба.