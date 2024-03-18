Ужас в пять утра. В Омской области случились крупные пожары с эвакуацией и гибелью

В этот же день огонь захватил также жилой дом в Москаленском районе. Воспламенилась крыша веранды и самого жилища. Известно, что пожар начался достаточно рано, в 05:07. Сотрудники МЧС подсчитали, что площадь возгорания составила 160 кв м. До их приезда своими силами эвакуировались восемь человек, рассказали в пресс-службе ведомства.