Ужас в пять утра. В Омской области случились крупные пожары с эвакуацией и гибелью

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В прошлую пятницу, 15 марта, в Омской области произошло два пожара. Один из них был с летальным исходом. Как рассказали в министерстве региональной безопасности, погиб один человек.
Несчастный случай зарегистрировали в селе Лукьяновка (Одесский район). Огонь охватил одну из квартир в доме, предназначенном двум хозяевам. Помимо погибшего также есть пострадавший. Каких-либо других подробностей об инциденте не предоставляют.
В этот же день огонь захватил также жилой дом в Москаленском районе. Воспламенилась крыша веранды и самого жилища. Известно, что пожар начался достаточно рано, в 05:07. Сотрудники МЧС подсчитали, что площадь возгорания составила 160 кв м. До их приезда своими силами эвакуировались восемь человек, рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным экспертов, проблема возникла при работе электрооборудования. На место выезжали пять человек на две спецмашинах.