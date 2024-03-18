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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

иллюстрация

Ужас в пять утра. В Омской области случились крупные пожары с эвакуацией и гибелью

18 марта 2024, 11:01
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области случились два крупных пожара с эвакуацией и гибелью

Пока известна предварительная причина одного из пожаров, в котором люди успели спастись.

В прошлую пятницу, 15 марта, в Омской области произошло два пожара. Один из них был с летальным исходом. Как рассказали в министерстве региональной безопасности, погиб один человек.

Несчастный случай зарегистрировали в селе Лукьяновка (Одесский район). Огонь охватил одну из квартир в доме, предназначенном двум хозяевам. Помимо погибшего также есть пострадавший. Каких-либо других подробностей об инциденте не предоставляют.

В этот же день огонь захватил также жилой дом в Москаленском районе. Воспламенилась крыша веранды и самого жилища. Известно, что пожар начался достаточно рано, в 05:07. Сотрудники МЧС подсчитали, что площадь возгорания составила 160 кв м. До их приезда своими силами эвакуировались восемь человек, рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным экспертов, проблема возникла при работе электрооборудования. На место выезжали пять человек на две спецмашинах.

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