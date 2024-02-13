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Published Сегодня, 06:40

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В Омской области под завалами сгоревшего дома нашли тело мужчины

Тушили всю ночь. В Омской области под завалами сгоревшего дома нашли тело мужчины

13 февраля 2024, 06:40
Фото: МЧС РФ по Омской области

В Омской области под завалами сгоревшего дома нашли тело мужчины

Сотрудники МЧС предварительно установили, что возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

В ГУ МЧС РФ по Омской области рассказали о пожаре, который случился этой ночью, 13 февраля. Инцидент зарегистрировали в поселке Октябрьский (Тюкалинский район).

Возгорание произошло в одноэтажном доме по улице Титова. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар и начали разбирать завалы. Под ними они нашли тело мужчины.

Специалисты пришли к выводу, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Сообщение о нем поступило к сотрудникам ведомства в 01:21. Они прибыли на место через восемь минут после вызова.

Приехав в поселок, они увидели полыхающий дом на всей площади, у которого частично обрушилась крыша. Полностью пожар удалось ликвидировать к 11:00. На месте работали шесть человек на трех спецавтомобилях.

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