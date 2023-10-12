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Девять омичей погибли при пожарах из-за печей в 2023 году

Топите осторожнее. Девять омичей погибли при пожарах из-за печей в 2023 году

12 октября 2023, 07:02
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Девять омичей погибли при пожарах из-за печей в 2023 году

Еще пять человек получили различные травмы.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ представили статистику того, сколько в этом году людей погибло от бытовых пожаров. По данным ведомства, из-за печей в огне за прошедшие несколько месяцев 2023 года погибли девять человек.

Риск возникновения пожаров из-за неисправных печей, дымоходов, невнимательности к ним и нарушения техники безопасности с наступлением холодов увеличивается. В этом году всего из-за печей случилось 367 пожаров. Пять человек пострадали.

«Трагедий можно бы было избежать, если бы граждане соблюдали правила эксплуатации отопительных приборов. Поэтому мы рекомендуем каждый раз перед топкой печи осмотреть ее, правильно растопить, не оставлять без присмотра и, конечно, не доверять эту опасную работу детям», — отметил главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору полковник внутренней службы Максим Новиков.

В МЧС также рекомендуют установить в домах автономные пожарные извещатели. Эти устройства оперативно оповестят жильцов о возникновении пожара.

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#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Неисправность печи#Алина Ясинская#Гибель в пожаре
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