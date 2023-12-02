Забрал огонь. Прошедшей осенью при пожарах в Омской области погибли 22 человека

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В региональном МЧС представили статистику по пожарам за осень 2023 года. Чаще всего они случались из-за неосторожного обращения с огнем (55% инцидентов по этой причине).
Не так часто, но бывает, что возгорания происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (19%). Реже происшествия случаются из-за неисправности печей (15%).
Всего осенью 2023 года ликвидировали 893 пожара, было спасено 60 человек. В жилых домах при этом случилось 382 возгорания.
Известно, что с сентября по ноябрь включительно огонь унес жизни 22 человек. Конечно, не обошлось без пострадавших, которых насчитывается порядка 36 человек.