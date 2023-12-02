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Updated Сегодня, 05:02

иллюстрация

Забрал огонь. Прошедшей осенью при пожарах в Омской области погибли 22 человека

2 декабря 2023, 04:59
Фото: Город55
иллюстрация

За прошедшую осень при пожарах в Омской области погибли 22 человека

В общей сложности за последние три месяца в регионе произошло почти 900 возгораний.

В региональном МЧС представили статистику по пожарам за осень 2023 года. Чаще всего они случались из-за неосторожного обращения с огнем (55% инцидентов по этой причине).

Не так часто, но бывает, что возгорания происходят из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (19%). Реже происшествия случаются из-за неисправности печей (15%).

Всего осенью 2023 года ликвидировали 893 пожара, было спасено 60 человек. В жилых домах при этом случилось 382 возгорания.

Известно, что с сентября по ноябрь включительно огонь унес жизни 22 человек. Конечно, не обошлось без пострадавших, которых насчитывается порядка 36 человек.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Смерть#Новости#Спасатели#Гибель#Алина Ясинская#Гибель в пожаре
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