Смертельное пламя и алкоголь. В Омской области в ночном пожаре погибла семейная пара

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Стало известно о пожаре со смертельным исходом. Он случился в селе Ивановка (Калачинский район). Сотрудники МЧС нашли тела 59-летней женщины и 61-летнего мужчины.
Возгорание произошло прошлой ночью, 20 февраля, в доме по улице Октябрьская. По предварительной версии, дома загорелся из-за неаккуратного обращения с огнем. Запланирован еще ряд экспертиз, после которых будет известна точная причина.
В СУ СК РФ по Омской области говорят, что у сожителей была страсть к спиртному. Они скончались в спальне от острого отравления дымом. Очаг возгорания был на кухне. На место выезжали восемь человек на трех пожарных машинах. Огонь распространился на участке 16 кв м.
В региональной прокуратуре рассказали, что следят за тем, как проходит работа по этому инциденту. Также на фоне смертельного пожара проводится доследственная проверка. Калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский выезжал на место и координировал правоохранительные органы и спецслужбы.