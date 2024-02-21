Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Омской области в ночном пожаре погибла семейная пара

Смертельное пламя и алкоголь. В Омской области в ночном пожаре погибла семейная пара

21 февраля 2024, 08:03
Фото: прокуратура Омской области

В Омской области в ночном пожаре погибла семейная пара

Прокуратура и следователи занялись выяснением обстоятельств этого инцидента.

Стало известно о пожаре со смертельным исходом. Он случился в селе Ивановка (Калачинский район). Сотрудники МЧС нашли тела 59-летней женщины и 61-летнего мужчины.

Возгорание произошло прошлой ночью, 20 февраля, в доме по улице Октябрьская. По предварительной версии, дома загорелся из-за неаккуратного обращения с огнем. Запланирован еще ряд экспертиз, после которых будет известна точная причина.

В СУ СК РФ по Омской области говорят, что у сожителей была страсть к спиртному. Они скончались в спальне от острого отравления дымом. Очаг возгорания был на кухне. На место выезжали восемь человек на трех пожарных машинах. Огонь распространился на участке 16 кв м.

Фото: прокуратура Омской области

В региональной прокуратуре рассказали, что следят за тем, как проходит работа по этому инциденту. Также на фоне смертельного пожара проводится доследственная проверка. Калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский выезжал на место и координировал правоохранительные органы и спецслужбы.

Погубил дым. В омской деревне во время пожара погибли два человека
Узнать подробнее
В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в храме в Марьяновке
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Пожары#Смерть#Новости#Проверка прокуратуры#Алина Ясинская#Гибель в пожаре
Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Вчера, 04:01
Сменил Здановича. Евгений Баньковский возглавил омский департамент спорта
Сегодня, 04:59
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Вчера, 15:49
Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек
Сегодня, 05:49
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
Сегодня, 02:00
Сначала в интернете: Омский горсовет изменил порядок публикации законодательных актов
Сегодня, 04:46