Смертельное пламя и алкоголь. В Омской области в ночном пожаре погибла семейная пара

В СУ СК РФ по Омской области говорят, что у сожителей была страсть к спиртному. Они скончались в спальне от острого отравления дымом. Очаг возгорания был на кухне. На место выезжали восемь человек на трех пожарных машинах. Огонь распространился на участке 16 кв м.