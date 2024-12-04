Интересовались в Колумбии и Того: как в разных странах строят дома из омских панелей

Город55 совместно с Центром поддержки экспорта продолжает рассказывать об омских предпринимателях, продвигающих продукцию на внешние рынки. Очередная история успеха — о компании Stropan, продукция которой используется на строительстве новой «Арены Омск», поставляется на азиатские рынки и вызывает интерес даже в Африке.