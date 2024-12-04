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Экспорт

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2024
Торговля не прекратится: Омск продолжит экспорт зерна в Южную Корею
Власти региона заверили, что поставка зерна продолжится в соответствии с возможностями транспортной инфраструктуры.
4 декабря, 08:29
Снизили урожай: прогнозы по пшенице стали тревожными для российских фермеров
Растущие пошлины и регулируемые цены на пшеницу вынудили фермеров искать альтернативные культуры.
25 октября, 09:55
«Лучшее масло»: в России начали поддерживать сельскохозяйственный экспорт
6 сентября, 06:36
Из России снова запретили вывозить бензин: как это скажется на его стоимости
2 августа, 10:25
2023
10 лет падения. Кто в ответе за девальвацию рубля
Вместе с коллегами разбираемся, что происходит с курсом рубля уже много лет.
6 августа 2023, 12:36
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
4 июля 2023, 11:20
Более 800 тонн. Из Омской области отправили первую партию кедровых орехов в Китай
В 2022 году экспорт кедровых орехов увеличился более чем в 2 раза.
27 февраля 2023, 08:46
2 место. ЦПЭ Омской области вошел в рейтинг Российского экспортного центра
В 2022 году омские компании налаживали деловые связи в Казахстане, Белоруссии, Турции, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Киргизии и Монголии.
8 февраля 2023, 10:19
2021
«Делаем ставку на эко». Как омская лапша закрепилась на европейских рынках
Город55 совместно с Центром поддержки экспорта продолжает рассказывать об омских производителях, успешно осваивающих зарубежные рынки. Очередная история — о лапше ООО «Вито», которая появляется на столах в Латвии, Германии и Сербии.
31 марта 2021, 09:32
Интересовались в Колумбии и Того: как в разных странах строят дома из омских панелей
Город55 совместно с Центром поддержки экспорта продолжает рассказывать об омских предпринимателях, продвигающих продукцию на внешние рынки. Очередная история успеха — о компании Stropan, продукция которой используется на строительстве новой «Арены Омск», поставляется на азиатские рынки и вызывает интерес даже в Африке.
30 марта 2021, 05:17
2020
«Их цепляет образ бескрайних полей»: как омские макароны покорили Китай и Вьетнам
Что и куда экспортирует Омск? Какие привычные нам товары уезжают за границу в качестве экзотики? Город55 запускает серию материалов об омских компаниях, успешно покоряющих внешние рынки. Первый пример — макароны с русским колоритом на упаковке, которые пришлись по вкусу жителям азиатских стран.
28 сентября 2020, 05:41

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