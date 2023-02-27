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Более 800 тонн. Из Омской области отправили первую партию кедровых орехов в Китай

27 февраля 2023, 08:46
Фото: Город55

Из Омской области отправили 812 тонн кедровых орехов в Китай

В 2022 году экспорт кедровых орехов увеличился более чем в 2 раза.

22 февраля 2023 года из Омска в Китай отправили первую партию кедровых орехов. Общий вес орехов — 812 тонн. Весь груз поместился в 25 контейнеров и 7 грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

В прошлом году специалисты Россельхознадзора провели оценку соответствия процессов очистки и производства кедровых орехов требованиям КНР. По итогу ООО «Ленинградская фабрика пищевых лесных ресурсов» была включена в реестр экспортеров кедровых орехов из РФ в КНР. Всего в реестре зарегистрировано 16 российских компаний.

Отметим, что за 2022 год объем экспорта кедровых орехов вырос в 2 раза. Сибирские предприятия поставили 9,5 тонн кедровых орехов, а их крупнейшим импортером оставался Китай.

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#Ксения Карагодина#Экспорт#Общество#Город#Экономика#Китай#Новости#Омск#Омская область#Россия
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