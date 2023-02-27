Более 800 тонн. Из Омской области отправили первую партию кедровых орехов в Китай

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
22 февраля 2023 года из Омска в Китай отправили первую партию кедровых орехов. Общий вес орехов — 812 тонн. Весь груз поместился в 25 контейнеров и 7 грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.
В прошлом году специалисты Россельхознадзора провели оценку соответствия процессов очистки и производства кедровых орехов требованиям КНР. По итогу ООО «Ленинградская фабрика пищевых лесных ресурсов» была включена в реестр экспортеров кедровых орехов из РФ в КНР. Всего в реестре зарегистрировано 16 российских компаний.
Отметим, что за 2022 год объем экспорта кедровых орехов вырос в 2 раза. Сибирские предприятия поставили 9,5 тонн кедровых орехов, а их крупнейшим импортером оставался Китай.