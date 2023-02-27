Более 800 тонн. Из Омской области отправили первую партию кедровых орехов в Китай

В прошлом году специалисты Россельхознадзора провели оценку соответствия процессов очистки и производства кедровых орехов требованиям КНР. По итогу ООО «Ленинградская фабрика пищевых лесных ресурсов» была включена в реестр экспортеров кедровых орехов из РФ в КНР. Всего в реестре зарегистрировано 16 российских компаний.