Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
1-е место. Китай, зерно на экспорт и банкротство
Почти 133.2 млн рублей пытаются взыскать через Арбитражный суд Омской области китайские бизнесмены из MANZHOULI CITY YIERSAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD с омского ООО «Радуга». На данном этапе в документах суда нет ни строчки о том, как и почему появилась эта задолженность, однако если проанализировать, чем занимаются эти компании, то можно сделать вполне реальные предположения.
Итак, китайская MANZHOULI CITY YIERSAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD в основном занимается закупками в России сельскохозяйственной продукции, в основном зерновой и масличной группы — зерна, овса, рапса, а также гречихи. Омская же компания «Радуга», которая была основана в апреле 2015 года, как раз и специализируется на закупках, продаже и экспорте зерновых и масличных культур в Китай, Монголию, Казахстан и Турцию. В настоящее время компанию возглавляет и является единственным учредителем предприниматель Денис Жмакин. За 2021 год выручка этих зернотрейдеров подросла на 397% и превысила 223.5 млн рублей, а чистая прибыль и вовсе выросла на рекордные 5607% и составила 6 млн рублей.
По всей видимости, китайские бизнесмены заключили с омскими экспортерами договор на поставку зерновых и масличных на указанную в иске сумму и, возможно, не дождались обещанного товара или получили его, но не в полном объеме.
Как указано в карточке по делу, 22 июня судья принял решение оставить иск без движения, истцы из MANZHOULI CITY YIERSAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD не представили документы, которые бы удостоверяли статус юридического лица, в частности учредительные документы. Между тем у компании есть срок до 21 июля, чтобы донести все необходимое.
Однако не факт, что и с полным пакетом документов китайские бизнесмены смогут получить свои деньги или товар в короткие сроки. Дело в том, что, как выяснил Город55, 26 июня 2023 года омский арбитраж ввел в отношении «Радуги» процедуру наблюдения, то есть, по сути, запустил процедуру банкротства. Как указано в материалах суда, поводом для этого стал иск от АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» («РАЦИН»), что базируется в Казани. Бизнесмены из Татарстана потребовали признать омичей банкротами из-за долга на сумму более 8 млн рублей. Эта задолженность, к слову, образовалась после непоставки некоего товара со стороны омской «Радуги». После заключения договора в «РАЦИНе» провели предварительную оплату и перечислили омичам почти 15.2 млн рублей. После эти деньги были взысканы через Арбитражный суд Республики Татарстан, однако «Радуга» вернула лишь около 9.3 млн рублей через поставку обещанной продукции.
2-е и 4-е место. Долги растут — сезон все ближе
Практически каждый месяц в омский арбитраж «прилетают» иски, которые касаются исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, и раз за разом в качестве ответчиков в них фигурируют одни и те же юридические лица — МУП города Омска «Тепловая компания» и ООО «Теплогенерирующий комплекс» (ТГКом), а истцом выступает ООО «Газпром Межрегионгаз Омск». Не стал исключением и июнь.
Так, с «Тепловой компании» ведущий, а по сути единственный поставщик природного газа для котельных требует через суд задолженность почти в 74.7 млн рублей, а с компании «ТГКом», которой руководит и владеет электромагнат Евгений Реддих, а некогда возглавлял депутат омского Горсовета Аркадий Лунев, — свыше 43.7 млн рублей.
Отметим, что по итогам 2022 года оба поставщика тепла и горячей воды для жителей Омска закончили с положительной выручкой: у «Тепловой компании» это порядка 3.2 млрд рублей, у «ТГКома» — 694.7 млн рублей, а вот чистая прибыль и там и там ушла в глубокий минус — 99.8 и 39.8 млн рублей соответственно. Опять придется заглядывать в резервный фонд Омской области, как это было годом ранее?
3-е место. Подряд, проекты и контроль
Свыше 47.2 млн рублей долгов взыскивает через арбитраж омское ООО «Агро-Альянс» с сельскохозяйственного производственного кооператива «Лесной», что зарегистрирован в поселке Лесной Исилькульского района.
Как значится в материалах дела, еще в начале марта 2021 года компания «Агро-Альянс», которая специализируется на деревообработке, производстве деревянных строительных конструкций и столярных изделий, заключила с СПК «Лесной» договор подряда на некие работы. По всей видимости, работы эти не были исполнены вовсе либо были выполнены не до конца, отсюда, дескать, и образовались долги. При этом сумма, как указали истцы в иске, сложилась из собственно задолженности по договору подряда, процентов, долгов по еще одному договору на проектные работы, пени и задолженности по контракту на авторский надзор за строительством.
Не исключено, что «Агро-Альянс», у которого в сферах деятельности значатся в том числе и строительные работы, что-то строил по заказу СПК «Лесной», но вот плату за выполненную работу так и не получил. Отметим, что сам СПК специализируется на смешанном сельском хозяйстве — растениеводстве и животноводстве — и за 2022 год показал выручку в 760.8 млн рублей с чистой прибылью в 78.8 млн рублей. То есть аграрии, в принципе, не бедствуют, вот только добровольно — в досудебном порядке — гасить долги они отказались.
5-е место. Цветы и долги на десятки миллионов
Из-за некоего долга на сумму почти в 37.2 млн рублей решило обанкротиться омское ООО «Букетомск». Соответствующий иск поступил в омский арбитраж 26 июня.
Согласно открытым данным, цветочная компания «Букетомск», которой руководит и владеет предпринимательница Алена Чернова, позиционирует себя как «STUDIO модной флористики BUKET». Сама студия, а по сути магазин, базируется в здании на проспекте Карла Маркса, 8 в цоколе.
За 2022 год выручка общества приблизилась к 31.4 млн рублей, а вот чистая прибыль упала до минус 2.7 млн рублей.
Что касается задолженности, которая указана в иске, то суть ее происхождения не указана. Но на одном из ресурсов в качестве одного из кредиторов указано АО «МСП Банк», а в документах суда фигурирует некто Виктор Кулян. В Омской области есть индивидуальный предприниматель с такими данными, который по совместительству является руководителем и учредителем ООО «Золотое дерево».
Собственно, суд отложил рассмотрение этого иска как раз по причине того, что «Букетомск» «запамятовал» направить уведомление Куляну. У истцов есть время до 31 июля для устранения всех недостатков.