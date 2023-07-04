Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»

Однако не факт, что и с полным пакетом документов китайские бизнесмены смогут получить свои деньги или товар в короткие сроки. Дело в том, что, как выяснил Город55, 26 июня 2023 года омский арбитраж ввел в отношении «Радуги» процедуру наблюдения, то есть, по сути, запустил процедуру банкротства. Как указано в материалах суда, поводом для этого стал иск от АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» («РАЦИН»), что базируется в Казани. Бизнесмены из Татарстана потребовали признать омичей банкротами из-за долга на сумму более 8 млн рублей. Эта задолженность, к слову, образовалась после непоставки некоего товара со стороны омской «Радуги». После заключения договора в «РАЦИНе» провели предварительную оплату и перечислили омичам почти 15.2 млн рублей. После эти деньги были взысканы через Арбитражный суд Республики Татарстан, однако «Радуга» вернула лишь около 9.3 млн рублей через поставку обещанной продукции.