2 место. ЦПЭ Омской области вошел в рейтинг Российского экспортного центра

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Центр поддержки экспорта Омской области занял 2 место в рейтинге российского экспортного центра. В рейтинг вошли 82 субъекта РФ, а 1 место возглавил Центр поддержки экспорта Московской области.
Отметим, что Центр поддержки экспорта Омской области входит в структуру единого центра «Мой бизнес». И за 2022 год было оказано 487 услуг представителям малого и среднего предпринимательства региона. Плановый годовой показатель составляет — 39 контрактов, но при поддержке ЦПЭ омская компания заключила 190 экспортных контрактов. Для 33 предприятий это был первый выход на экспорт, об этом сообщает Министерство экономики Омской области.
Напомним, что региональный конкурс «Экспортёр года» проходил уже 7 раз. В прошлом году 15 омских компаний наградили почётными грамотами и денежными сертификатами, а победителями окружного этапа конкурса стали 8 омских компаний.
«Рейтинг наглядно отражает степень эффективности поддержки экспортеров и оказывает влияние на распределение объема федерального финансирования ЦПЭ между регионами на очередной период» — отмечает директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева.