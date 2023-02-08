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2 место. ЦПЭ Омской области вошел в рейтинг Российского экспортного центра

8 февраля 2023, 10:19
Фото: Центр поддержки экспорта

Центр поддержки экспорта Омской области занял 2 место в России

В 2022 году омские компании налаживали деловые связи в Казахстане, Белоруссии, Турции, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Киргизии и Монголии.

Центр поддержки экспорта Омской области занял 2 место в рейтинге российского экспортного центра. В рейтинг вошли 82 субъекта РФ, а 1 место возглавил Центр поддержки экспорта Московской области.

Фото: Скриншот «Российский экспортный центр»

Отметим, что Центр поддержки экспорта Омской области входит в структуру единого центра «Мой бизнес». И за 2022 год было оказано 487 услуг представителям малого и среднего предпринимательства региона. Плановый годовой показатель составляет — 39 контрактов, но при поддержке ЦПЭ омская компания заключила 190 экспортных контрактов. Для 33 предприятий это был первый выход на экспорт, об этом сообщает Министерство экономики Омской области.

Фото: Министерство экономики Омской области

Напомним, что региональный конкурс «Экспортёр года» проходил уже 7 раз. В прошлом году 15 омских компаний наградили почётными грамотами и денежными сертификатами, а победителями окружного этапа конкурса стали 8 омских компаний.

«Рейтинг наглядно отражает степень эффективности поддержки экспортеров и оказывает влияние на распределение объема федерального финансирования ЦПЭ между регионами на очередной период» — отмечает директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева.
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