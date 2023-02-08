2 место. ЦПЭ Омской области вошел в рейтинг Российского экспортного центра

Отметим, что Центр поддержки экспорта Омской области входит в структуру единого центра «Мой бизнес». И за 2022 год было оказано 487 услуг представителям малого и среднего предпринимательства региона. Плановый годовой показатель составляет — 39 контрактов, но при поддержке ЦПЭ омская компания заключила 190 экспортных контрактов. Для 33 предприятий это был первый выход на экспорт, об этом сообщает Министерство экономики Омской области.