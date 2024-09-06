«Лучшее масло»: в России начали поддерживать сельскохозяйственный экспорт

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Наверняка в каждой российской квартире найдется бутылка подсолнечного масла. Это самый обычный продукт для местных кухонь, и трудно представить, что всего 200 лет назад о нем в нашей стране никто не слышал. Подсолнухи не росли в России: их завезли сюда в XVIII веке, а использовать как техническую культуру начали еще позже.
Важно уточнить: Россия стала родиной самой идеи делать масло из семян подсолнечника, и россияне первыми в мире начали производить такое масло в промышленных масштабах. За 2023 год в нашей стране изготовили почти 9,4 млн тонн растительного масла. Чтобы отправить всю эту продукцию по железной дороге, понадобилось бы 156 тысяч цистерн, и такой поезд растянулся бы в длину от Москвы до Мурманска. Больше 70% масла (приблизительно 7 млн тонн) — подсолнечное, еще 1,5 млн тонн — рапсовое, 1 млн тонн — соевое, 50 тысяч тонн — другие виды масла.
Производство перекрывает потребности внутреннего рынка втрое, так что существенная часть продукции идет на экспорт. В денежном выражении это почти 600 млрд рублей из 740.
«Наша задача — чтобы российское масло, лучшее вообще масло, было узнаваемо и любимо не только внутри страны, но и во всём мире», — констатирует в связи с этим вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
Основные игроки отрасли — крупные компании. Например, в Омске «производством нерафинированных растительных масел и их фракций» занимается ООО «Агротрейд» с годовой выручкой, превышающей 2 млрд рублей. Приблизительно на том же уровне сельскохозяйственное предприятие «Доволь», учредители которого, как и владелец «Агротрейда», стали благодаря производству масла богатейшими жителями региона.
Производство в ряде случаев достигает больших масштабов. Так, Омский экстракционный завод, расположенный в райцентре Таврическое, за сутки перерабатывает 450 тонн семян подсолнечника и выдает наливом 195 тонн масла. Производственный комплекс включает элеваторный комплекс, прессовый и экстракционные цеха. «Белковые компоненты» (побочные продукты производства) идут на комбикорма и кормовые добавки, причем их получается более 200 тонн в сутки.
При всем этом в отрасли существует ряд проблем. Одна из них связана с зависимостью от поставок сырья, на которое приходится существенная часть всех затрат. Производитель тратит на эти цели приблизительно треть своего годового оборота, причем постоянно сталкивается с высокой волатильностью цен: в течение сезона стоимость подсолнечника может вырасти в полтора раза, чтобы потом снова опуститься на период затишья. Зерно сельхозпроизводитель продает сразу, тогда как подсолнечник может придерживать какое-то время в ожидании максимально выгодной цены. В том числе благодаря такой тактике эта культура может считаться самой маржинальной в российском сельском хозяйстве.
Вторая проблема производства связана со сбытом готовой продукции. Если продавать масло через маркетплейсы, норма прибыли существенно снижается: ее трудно поднять выше 10%. При этом охотнее всего сетевики продают продукцию под собственными торговыми марками, у которой самая низкая цена. Более оптимален вариант контрактного производства — выпуска продукции по заказу конкретных компаний.
В масштабах всей отрасли актуальна тема расширения ассортиментной линейки. Специалисты видят большие перспективы льняного масла — ценного и все еще довольно редкого продукта. Тонкости здесь связаны с более низким содержанием масла в культуре: производитель должен закупать больше сырья и искать оптимальное применение для больших объемов шрота. С другой стороны, нужно бороться за расширение рынка сбыта: российский покупатель к льняному маслу пока не привык, а основные иностранные потребители, Китай и страны Европы, предпочитают закупать сырье вместо готовой продукции.
«Главным покупателем и лоббистом этого продукта является Бельгия, — констатирует Елена Дыбова. — Она занимается переработкой, закрывает потребности всего Евросоюза. С 1 июля ЕС ввел практически заградительные пошлины 50% на поставку готового льняного масла, и в то же время на поставку сырья ввел пошлину всего 10%. Европейцы сознательно делают так, чтобы нашим производителям невыгодно было поставлять конечный продукт…».
В сложившихся условиях напрашивается вариант переориентации экспорта на азиатские рынки. Но в этом случае возникают сложности с логистикой. Железная дорога, связывающая глубинные районы России с Дальним Востоком, перегружена. Теоретически есть возможность перевозить продукцию морем, но глубоководных портов, которые могли бы принимать суда грузоподъемностью больше 30 тысяч тонн, в России всего 2 — Новороссийск и Тамань.
К проблемам, актуальным для всех отраслей российской экономики в 2024 году (нехватка кадров, дороговизна кредитов, трудности при расчетах с импортерами), добавляется еще одна: ограничения на закупку импортных семян. Их ввели, чтобы стимулировать производителя покупать отечественные семена и за счет этого снизить зависимость от импорта. Насколько это повлияет на отрасль, пока неясно, но у специалистов есть понимание, что поддерживать следует весь производственный процесс, от селекции до экспорта, чтобы помощь получали как аграрии, так и маслозаводы.
«С нашими уважаемыми производителями масложировой продукции мы работаем очень активно, — отмечает Елена Дыбова. — Мы помогаем сейчас и с точки зрения законодательных инициатив, чтобы правительство слышало, поддерживало наших российских производителей. Наша задача — помочь им наладить взаимодействие, защитить права наших российских производителей. И наш международный коммерческий арбитраж выступает таким гарантом, что любой предприниматель, который работает за пределами страны, не останется без юридической правовой защиты».
В 2025 году будет запущен обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в котором основной упор сделан на продукцию агропромышленного комплекса. В рамках этого проекта планируется создавать в других странах специальные логистические хабы и другую инфраструктуру для экспорта, соответствующую новой географии внешней торговли.
Кроме того, нацпроект предполагает развитие льготного кредитования, программ страхования, меры по поддержке транспортировки товаров. В общей сложности за 5 лет поставки сельскохозяйственной продукции за рубеж должны вырасти до 4,5 трлн рублей в год, а несырьевой неэнергетический экспорт в целом — до 21 трлн. Ожидается, что существенно вырастет и экспорт масел.
Отметим: в последнее время наметились тенденции к росту в ряде отраслей российской экономики. Так, начинается возрождение станкостроения.