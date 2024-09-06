«Лучшее масло»: в России начали поддерживать сельскохозяйственный экспорт

При всем этом в отрасли существует ряд проблем. Одна из них связана с зависимостью от поставок сырья, на которое приходится существенная часть всех затрат. Производитель тратит на эти цели приблизительно треть своего годового оборота, причем постоянно сталкивается с высокой волатильностью цен: в течение сезона стоимость подсолнечника может вырасти в полтора раза, чтобы потом снова опуститься на период затишья. Зерно сельхозпроизводитель продает сразу, тогда как подсолнечник может придерживать какое-то время в ожидании максимально выгодной цены. В том числе благодаря такой тактике эта культура может считаться самой маржинальной в российском сельском хозяйстве.