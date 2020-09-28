«Их цепляет образ бескрайних полей»: как омские макароны покорили Китай и Вьетнам

Помог достаточно серьезно. Для нас в принципе было открытием, что появился такой центр, который помогает экспортерам. Мы начали сотрудничать в 2017 году, когда они впервые предложили посетить выставку в Китае, и уже на первой выставке мы нашли новых партнеров. Мы на тот момент уже начинали поставки в Китай и благодаря этой поездке многих клиентов перевели на уже существующего дистрибьютора, что позволило увеличить объем продаж. Потом в 2018 году вместе с большой делегацией из Омска съездили на выставку в Шанхай, где также были плодотворные контакты и по макаронным изделиям, и по муке. У нас появился уже второй дистрибьютор в Китае, объем поставок стал расти. Также принимали участие в российских выставках — «Продэкспо» и других, где находили российских клиентов. И отдельно благодарны Центру поддержки экспорта за Вьетнам, поскольку только благодаря ему мы этот рынок для себя открыли. Самостоятельно у нас даже планов не было искать там партнеров.