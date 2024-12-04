Торговля не прекратится: Омск продолжит экспорт зерна в Южную Корею

В прошлом году из Омской области в Южную Корею была отгружена пшеница, а в этом году в список экспортируемых товаров добавился ячмень. Объем поставок в Южную Корею составляет около 3% от общего объема регионального экспорта сельскохозпродукции. В омском минсельхозе сообщается, что железнодорожные пути Восточного полигона сильно загружены, что влияет на объемы поставок. Они осуществляются в соответствии с пропускной способностью инфраструктуры.