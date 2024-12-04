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Posted 4 декабря, 08:29

Published 4 декабря, 08:29

Modified 4 декабря, 08:31

Updated 4 декабря, 08:31

Омск не остановит экспорт зерна в Южную Корею на фоне политической ситуации

Торговля не прекратится: Омск продолжит экспорт зерна в Южную Корею

4 декабря 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney.

Омск не остановит экспорт зерна в Южную Корею на фоне политической ситуации

Власти региона заверили, что поставка зерна продолжится в соответствии с возможностями транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе омского минсельхоза изданию «РБК.Омск», поставки зерна в Южную Корею не прекратятся, несмотря на текущую политическую ситуацию в этой стране. Информации о возможной приостановке отгрузок в Южную Корею на данный момент не поступало.

В прошлом году из Омской области в Южную Корею была отгружена пшеница, а в этом году в список экспортируемых товаров добавился ячмень. Объем поставок в Южную Корею составляет около 3% от общего объема регионального экспорта сельскохозпродукции. В омском минсельхозе сообщается, что железнодорожные пути Восточного полигона сильно загружены, что влияет на объемы поставок. Они осуществляются в соответствии с пропускной способностью инфраструктуры.

В 2023 году общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Омской области составил 425,7 миллионов долларов. Продукция региона была отправлена в более чем 40 стран, а Южная Корея наряду с Казахстаном, Китаем и Турцией является одним из основных торговых партнеров.

Напомним, вчера президент Южной Кореи вводил военное положение в стране, ссылаясь на угрозу паралича власти из-за попыток импичмента.

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#Диана Рязанцева#Омская область#Казахстан#Южная Корея#Турция#Экспорт#Китай#Агропромышленный комплекс
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