Торговля не прекратится: Омск продолжит экспорт зерна в Южную Корею

Posted 4 декабря, 08:29
Published 4 декабря, 08:29
Modified 4 декабря, 08:31
Updated 4 декабря, 08:31
Как сообщили в пресс-службе омского минсельхоза изданию «РБК.Омск», поставки зерна в Южную Корею не прекратятся, несмотря на текущую политическую ситуацию в этой стране. Информации о возможной приостановке отгрузок в Южную Корею на данный момент не поступало.
В прошлом году из Омской области в Южную Корею была отгружена пшеница, а в этом году в список экспортируемых товаров добавился ячмень. Объем поставок в Южную Корею составляет около 3% от общего объема регионального экспорта сельскохозпродукции. В омском минсельхозе сообщается, что железнодорожные пути Восточного полигона сильно загружены, что влияет на объемы поставок. Они осуществляются в соответствии с пропускной способностью инфраструктуры.
В 2023 году общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Омской области составил 425,7 миллионов долларов. Продукция региона была отправлена в более чем 40 стран, а Южная Корея наряду с Казахстаном, Китаем и Турцией является одним из основных торговых партнеров.
Напомним, вчера президент Южной Кореи вводил военное положение в стране, ссылаясь на угрозу паралича власти из-за попыток импичмента.