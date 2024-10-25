Снизили урожай: прогнозы по пшенице стали тревожными для российских фермеров

Posted 25 октября, 09:55
Published 25 октября, 09:55
Modified 25 октября, 09:57
Updated 25 октября, 09:57
Российские аналитические агентства опубликовали первые прогнозы урожая на 2025 год. По оценкам, производство пшеницы составит 80,1 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 81,5 млн тонн и среднего уровня в 88,1 млн тонн, как сообщают Новые известия. Это самый низкий урожай за последние четыре года, причиной тому неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах выращивания озимой пшеницы.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее отметила, что в южных регионах, Центральном федеральном округе и Поволжье уровень осадков не превышает 60%, что вызывает сложности при посеве. Аркадий Злочевский, глава Зернового союза, добавляет, что такие условия часто называют «сеять в пыль», но это риск, который фермеры вынуждены принимать, надеясь на зимние осадки.
Фермеры также сталкиваются с экономическими трудностями. Из-за роста издержек и недостатка инвестиций многие вынуждены упрощать технологии, что увеличивает риски для урожая. Василий Лопатин, фермер из Ставропольского края, делится, что ему сложно найти работников из-за более высоких зарплат в других отраслях и городах. Он уже несколько лет вынужден экономить на всём, включая удобрения.
Цены на сельскохозяйственную продукцию падают, в то время как стоимость техники, удобрений и топлива растёт. Лопатин отмечает, что за последние пять лет цена на пшеницу снизилась, несмотря на рост мировых цен, из-за государственного регулирования. Это делает производство менее рентабельным.
Сокращение посевных площадей под пшеницу — как яровую, так и озимую — становится заметной тенденцией. Аркадий Злочевский указывает, что экспортный потенциал страны снижается, и если не изменить текущую политику, Россия может потерять лидирующие позиции на мировом рынке пшеницы.
На фоне этих проблем цены на продукты питания, такие как сливочное масло и хлеб, продолжают расти. За 2024 год стоимость масла увеличилась почти на 20%, а цена на хлеб с 2019 года выросла на 33%. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на хлебобулочные изделия из-за роста цен на топливо и муку.
Ситуация в сельском хозяйстве остаётся сложной, и без изменений в регулировании и поддержке фермеров проблемы могут только усугубиться.
Напомним, что ранее в некоторых источниках обсуждалась возможность дефицита сливочного масла. Однако Министерство сельского хозяйства России недавно заявило, что запасов масла в стране достаточно для удовлетворения спроса.