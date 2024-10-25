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Posted 25 октября, 09:55

Published 25 октября, 09:55

Modified 25 октября, 09:57

Updated 25 октября, 09:57

Фермеры в России столкнулись с рекордным падением цен на пшеницу

Снизили урожай: прогнозы по пшенице стали тревожными для российских фермеров

25 октября 2024, 09:55
Фото: 1MI

Фермеры в России столкнулись с рекордным падением цен на пшеницу

Растущие пошлины и регулируемые цены на пшеницу вынудили фермеров искать альтернативные культуры.

Российские аналитические агентства опубликовали первые прогнозы урожая на 2025 год. По оценкам, производство пшеницы составит 80,1 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 81,5 млн тонн и среднего уровня в 88,1 млн тонн, как сообщают Новые известия. Это самый низкий урожай за последние четыре года, причиной тому неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах выращивания озимой пшеницы.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее отметила, что в южных регионах, Центральном федеральном округе и Поволжье уровень осадков не превышает 60%, что вызывает сложности при посеве. Аркадий Злочевский, глава Зернового союза, добавляет, что такие условия часто называют «сеять в пыль», но это риск, который фермеры вынуждены принимать, надеясь на зимние осадки.

Фермеры также сталкиваются с экономическими трудностями. Из-за роста издержек и недостатка инвестиций многие вынуждены упрощать технологии, что увеличивает риски для урожая. Василий Лопатин, фермер из Ставропольского края, делится, что ему сложно найти работников из-за более высоких зарплат в других отраслях и городах. Он уже несколько лет вынужден экономить на всём, включая удобрения.

Цены на сельскохозяйственную продукцию падают, в то время как стоимость техники, удобрений и топлива растёт. Лопатин отмечает, что за последние пять лет цена на пшеницу снизилась, несмотря на рост мировых цен, из-за государственного регулирования. Это делает производство менее рентабельным.

Сокращение посевных площадей под пшеницу — как яровую, так и озимую — становится заметной тенденцией. Аркадий Злочевский указывает, что экспортный потенциал страны снижается, и если не изменить текущую политику, Россия может потерять лидирующие позиции на мировом рынке пшеницы.

На фоне этих проблем цены на продукты питания, такие как сливочное масло и хлеб, продолжают расти. За 2024 год стоимость масла увеличилась почти на 20%, а цена на хлеб с 2019 года выросла на 33%. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на хлебобулочные изделия из-за роста цен на топливо и муку.

Ситуация в сельском хозяйстве остаётся сложной, и без изменений в регулировании и поддержке фермеров проблемы могут только усугубиться.

Напомним, что ранее в некоторых источниках обсуждалась возможность дефицита сливочного масла. Однако Министерство сельского хозяйства России недавно заявило, что запасов масла в стране достаточно для удовлетворения спроса.

В омском минсельхозе рассказали, столкнется ли регион с дефицитом сливочного масла
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#Екатерина Тараленко#Общество#Экономика#Погода#Сельское хозяйство#Цены#Фермеры#Экспорт#Новости#Осадки#Проблемы#Урожай#Продовольствие#Мировой рынок
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