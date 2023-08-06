10 лет падения. Кто в ответе за девальвацию рубля

Получается, что чиновники все понимают, но сделать ничего не могут? Люди на своём кармане чувствуют влияние девальвации. А за предпринимателей говорят экономические индикаторы. Без дешёвого рубля социальные программы и инфраструктурные проекты не накроются медным тазом — в стране растут запасы на чёрный день. Так, к 1 июля 2023 года объём запасов ФНБ вырос до 12,67 трлн рублей — это 8,4% ВВП.