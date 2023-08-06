10 лет падения. Кто в ответе за девальвацию рубля

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Ровно 10 лет назад доллар стоил 33,1 рубль. Теперь почти в три раза дороже — 91,59 рублей. Наши коллеги из «Новых известий» проанализировали, как менялся курс, почему никто не остановил девальвацию нацвалюты, и кто мог получить от этого выгоду.
За 10 лет россияне пережили четыре серьезных скачка. Пики были в конце 2014 года, начале 2016-го, в марте 2022 года и летом 2023-го. Тогда рубль падал, но быстро поднимался обратно. А сейчас доллар держится выше 90 рублей уже месяц, с 5 июля 2023 года.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает главной причиной падения курса рубля сокращение экспортной выручки и увеличение расходов на импорт. Но если покупать чужого больше, чем продавать своего, создавать дефицитный торговый баланс, то возникнет повышенный спрос на валюту внутри страны. Из-за этого рубль может дешеветь. Однако статистика эти доводы разбивает: торговый баланс в России профицитный, то есть объёмы экспорта превышают объёмы импорта.
Еще один доводов чиновников, пытающихся объяснить девальвацию рубля, — падающие цены на нефть. Вот только судя по опыту прошлых лет — вспомним «черный понедельник», — основная причина может крыться в скупке валюты для выплаты внешних долгов и дополнительного заработка, в бездействии Центробанка.
ЦБ отказался от таргетирования курса рубля и поддержания его в заданном коридоре. Цель — исключить спекулятивные операции на валютном рынке. Результат этих действий в 2014 году был плачевный.
Сегодня двукратное изменение обменного курса рубля в обе стороны стало обыденностью. Люди привыкли. Финансовый регулятор не думает об укреплении рубля. А Минфин РФ отказывается вмешиваться в формирование обменного курса нацвалюты. В других странах, например в Китае, встречается иная политика.
Министр экономического развития Максим Решетников в 2022 году и вовсе утверждал, что крепкий рубль создаёт проблему для всех:
— Формируется этот новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь, крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился, и он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров. Это (трансграничная логистика — прим. ред.) тоже наладится, и если курс будет такой крепкий, то это создаст проблему (излишняя конкуренция для отечественных производителей).
Президент Владимир Путин ещё в конце 2014 года намного проще объяснил, зачем нужен дешёвый рубль, и какая от него польза:
— Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах — в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль (доллар — прим. ред.), а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились.
Всё дело в исполнении бюджета. Версия отлично подходит под нынешнюю обстановку. На 28 июля дефицит федерального бюджет составляет 3,82 трлн рублей.
Получается, что чиновники все понимают, но сделать ничего не могут? Люди на своём кармане чувствуют влияние девальвации. А за предпринимателей говорят экономические индикаторы. Без дешёвого рубля социальные программы и инфраструктурные проекты не накроются медным тазом — в стране растут запасы на чёрный день. Так, к 1 июля 2023 года объём запасов ФНБ вырос до 12,67 трлн рублей — это 8,4% ВВП.
Все понимают опасность дешёвого рубля, даже делают правильные заявления, но по факту ни Минфин, ни Центробанк не предпринимает никаких мер по регулированию обменного курса. Доходы бюджета важнее. И «правильная» отчетность наверх.