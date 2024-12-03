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Дополнительное образование

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2024
В Омске открылись бесплатные классы по косморобототехнике при поддержке ОНПЗ
Занятия проводятся в рамках проекта «Инженеры будущего», разработанного по методике Роскомоса.
3 декабря, 09:00
«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве
1 апреля, 10:19
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
29 февраля, 04:37
2023
Некому учить детей. В омских школах не хватает больше пятисот педагогов
15 декабря 2023, 02:44
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя в Омской области
25 ноября 2023, 03:05
Хоценко рассказал о планах запуска в Омске образовательного центра «Сириус 55»
3 ноября 2023, 04:05
Шесть омских педагогов в области музыкального искусства стали лучшими в России
6 октября 2023, 12:11
Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Омске
14 августа 2023, 10:00
Ректор университета «Синергия»: спрос на IT-специалистов в Омске существенно растет
27 июня 2023, 09:57
Мэр Омска готовит премию для молодых преподавателей детских школ искусств
13 апреля 2023, 08:22
Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов
17 февраля 2023, 07:57

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