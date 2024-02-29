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Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии

29 февраля 2024, 04:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском министерстве образования открыли вакансии с зарплатой до 50 тысяч

На работу в ведомство ждут соискателей с высшим образованием, опытом государственной службы, знанием законов РФ.

Министерство образования Омской области сегодня, 29 февраля, открыло несколько свежих вакансий. Требуются специалисты старшей и ведущей групп должностей. Заявки от кандидатов принимают до 20 марта. В министерстве формируют кадровый резерв.

Специалистам старшей группы должностей готовы предложить зарплату от 36 000 до 43 000 рублей, ведущей группы должностей — от 41 000 до 50 000 рублей. Вакансии открыты в департаменте дошкольного, общего, дополнительного образования, административном департаменте, управлении опеки и попечительства, департаменте правового развития.

На работу в министерство ждут соискателей с высшим образованием, опытом государственной службы, знанием законов РФ. Некоторые вакансии предполагают командировки и ненормированный рабочий день.

Ранее Город55 рассказывал, что в министерство труда и социального развития Омской области ищут сотрудников. Кандидатам предлагают зарплату до 78 400 рублей.

До 78 000 рублей. В омское министерство труда и социального развития ищут сотрудников
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#Омск#Министерство образования#Высшее образование#Дополнительное образование#Вакансии#Дошкольное образование#Евгений Игишев#Государственная служба
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