Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии

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Published Сегодня, 04:37
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Министерство образования Омской области сегодня, 29 февраля, открыло несколько свежих вакансий. Требуются специалисты старшей и ведущей групп должностей. Заявки от кандидатов принимают до 20 марта. В министерстве формируют кадровый резерв.
Специалистам старшей группы должностей готовы предложить зарплату от 36 000 до 43 000 рублей, ведущей группы должностей — от 41 000 до 50 000 рублей. Вакансии открыты в департаменте дошкольного, общего, дополнительного образования, административном департаменте, управлении опеки и попечительства, департаменте правового развития.
На работу в министерство ждут соискателей с высшим образованием, опытом государственной службы, знанием законов РФ. Некоторые вакансии предполагают командировки и ненормированный рабочий день.
Ранее Город55 рассказывал, что в министерство труда и социального развития Омской области ищут сотрудников. Кандидатам предлагают зарплату до 78 400 рублей.