Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В омских школах и детских садах не хватает 829 педагогов и воспитателей. По данным департамента образования на 15 февраля, наиболее остро в школах ощущается нехватка кадров среди учителей начальных классов — 108 открытых вакансий. Также востребованы учителя английского языка (74 вакансии), учителя русского языка и литературы (70 вакансий), учителя математики (59 вакансий).
Как указано на сайте по поиску работы «Зарплата.ру» в среднюю школу №4 требуется учитель английского языка на полный рабочий день. Педагогу предлагают зарплату от 18 679 до 25 000 рублей.
В системе дошкольного образования сейчас открыты вакансии для 189 воспитателей. Также требуются помощники воспитателя (59 вакансий) и младшие воспитатели (19 вакансий).
В детский сад №341 на улице Крупской ищут воспитателя на 36-часовую рабочую неделю. От педагога потребуется организовать «совместную и самостоятельную деятельность дошкольников». Заработная плата составит от 23 тысяч рублей.
Помимо вакансий учителей и воспитателей, также в образовательной системе Омска открыты ставки для бухгалтеров, поваров, водителей, дворников, уборщиков и прочего персонала — всего 323 предложения.
Отметим, что месяцем ранее в городских школах и детских садах было открыто 699 вакансий для педагогов.