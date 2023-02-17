Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов

В омских школах и детских садах не хватает 829 педагогов и воспитателей. По данным департамента образования на 15 февраля, наиболее остро в школах ощущается нехватка кадров среди учителей начальных классов — 108 открытых вакансий. Также востребованы учителя английского языка (74 вакансии), учителя русского языка и литературы (70 вакансий), учителя математики (59 вакансий).