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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов

17 февраля 2023, 07:57
Фото: 1MI
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В Омске не хватает 829 учителей и воспитателей

Наиболее остро в школах ощущается нехватка кадров среди учителей начальных классов — 108 открытых вакансий.

В омских школах и детских садах не хватает 829 педагогов и воспитателей. По данным департамента образования на 15 февраля, наиболее остро в школах ощущается нехватка кадров среди учителей начальных классов — 108 открытых вакансий. Также востребованы учителя английского языка (74 вакансии), учителя русского языка и литературы (70 вакансий), учителя математики (59 вакансий).

Как указано на сайте по поиску работы «Зарплата.ру» в среднюю школу №4 требуется учитель английского языка на полный рабочий день. Педагогу предлагают зарплату от 18 679 до 25 000 рублей.

В системе дошкольного образования сейчас открыты вакансии для 189 воспитателей. Также требуются помощники воспитателя (59 вакансий) и младшие воспитатели (19 вакансий).

В детский сад №341 на улице Крупской ищут воспитателя на 36-часовую рабочую неделю. От педагога потребуется организовать «совместную и самостоятельную деятельность дошкольников». Заработная плата составит от 23 тысяч рублей.

Помимо вакансий учителей и воспитателей, также в образовательной системе Омска открыты ставки для бухгалтеров, поваров, водителей, дворников, уборщиков и прочего персонала — всего 323 предложения.

Отметим, что месяцем ранее в городских школах и детских садах было открыто 699 вакансий для педагогов.

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#Евгений Игишев#Образование#Дополнительное образование#Муниципальное образование#Дошкольное образование#Образование55#Город#Общество#Омск
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