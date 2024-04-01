«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве

ГК «Титан» совместно с одним из ведущих экономических высших учебных заведений России планирует разрабатывать и совершенствовать образовательные программы, учитывая профессиональные компетенции, необходимые для работников химической промышленности. Это позволит расширить знания, умения и навыки студентов, чтобы они были лучше подготовлены к работе в отрасли.