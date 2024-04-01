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«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве

«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве

1 апреля 2024, 10:19
Фото: ИА ТАСС
Партнерская программа позволит подготовить кадры для Группы компаний и повысить квалификацию уже работающих специалистов. А также внедрить новые технологии, провести научные работы и организовать практики студентов на производстве.

Группа компаний «Титан» и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области образования и науки. Подписание состоялось в присутствии руководства Минпромторга России, сообщает ТАСС.

ГК «Титан» совместно с одним из ведущих экономических высших учебных заведений России планирует разрабатывать и совершенствовать образовательные программы, учитывая профессиональные компетенции, необходимые для работников химической промышленности. Это позволит расширить знания, умения и навыки студентов, чтобы они были лучше подготовлены к работе в отрасли.

«Уверен, соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ГК „Титан“ и университетом позволит пополнить команды наших предприятий высококлассными специалистами и молодыми учеными», — поделился председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Также, согласно соглашению, планируется организация стажировок для обучающихся и молодых преподавателей университета на производственной базе ГК «Титан» и содействие трудоустройству выпускников РЭУ в структурах Группы компаний.

«Идеальная система подготовки специалистов высшей категории включает в себя наличие профильных школ, организаций СПО для подготовки квалифицированных инженеров, мощнейшего кольца индустриальных партнеров вокруг вузов», — отметил ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.

Университет и Группа компаний договорились проводить научные исследования. Цель — разработка и внедрение инновационных технологий. Это поможет России решить задачи по достижению технологического суверенитета.

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