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Некому учить детей. В омских школах не хватает больше пятисот педагогов

15 декабря 2023, 02:44
Фото: 1MI
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В школах Омска не хватает больше пятисот учителей

Острый дефицит кадров наблюдается среди учителей математики, английского языка, русского языка и литературы, педагогов начальных классов.

В школах Омска в настоящее время не хватает 510 учителей. Такие данные на минувшей неделе предоставили Городу55 в департаменте образования. В пятерке «лидеров» — учителя математики (65 открытых вакансий), начальных классов (55 вакансий), английского языка (49 вакансий), русского языка и литературы (47 вакансий), педагоги-психологи (31 вакансия). Публикуем полный список вакансий:

  • тьютор — 25 вакансий;
  • заместитель директора — 23 вакансии;
  • учитель информатики 22 вакансии;
  • учитель технологии и ОБЖ — 22 вакансии;
  • социальный педагог — 20 вакансий;
  • учитель физики — 18 вакансий;
  • учитель истории и обществознания — 17 вакансий;
  • логопед 17 вакансий;
  • учитель географии — 16 вакансий;
  • старший вожатый — 15 вакансий;
  • учитель музыки — 13 вакансий;
  • педагог дополнительного образования — 12 вакансий;
  • учитель физической культуры — 10 вакансий;
  • учитель химии — 9 вакансий;
  • учитель биологии — 9 вакансий,
  • учитель-дефектолог — 7 вакансий;
  • советник директора по воспитательной работе — 4 вакансии;
  • учитель изобразительного искусства — 3 вакансии.

В муниципальных районах, как сообщили в министерстве образования, сейчас открыты 84 педагогические вакансии в школах. Всего в регионе трудятся больше 14 тысяч учителей.

Ранее Город55 подробно рассказал, насколько отличаются реальные зарплаты учителей от статистических данных:

Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
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#Музыка#Образование#Омск#История#Биология#Дополнительное образование#Химия#Школы#Учителя#Русский язык#Евгений Игишев#Математика#Физика#География
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Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
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