Некому учить детей. В омских школах не хватает больше пятисот педагогов

В школах Омска в настоящее время не хватает 510 учителей. Такие данные на минувшей неделе предоставили Городу55 в департаменте образования. В пятерке «лидеров» — учителя математики (65 открытых вакансий), начальных классов (55 вакансий), английского языка (49 вакансий), русского языка и литературы (47 вакансий), педагоги-психологи (31 вакансия). Публикуем полный список вакансий: