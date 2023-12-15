Некому учить детей. В омских школах не хватает больше пятисот педагогов

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В школах Омска в настоящее время не хватает 510 учителей. Такие данные на минувшей неделе предоставили Городу55 в департаменте образования. В пятерке «лидеров» — учителя математики (65 открытых вакансий), начальных классов (55 вакансий), английского языка (49 вакансий), русского языка и литературы (47 вакансий), педагоги-психологи (31 вакансия). Публикуем полный список вакансий:
В муниципальных районах, как сообщили в министерстве образования, сейчас открыты 84 педагогические вакансии в школах. Всего в регионе трудятся больше 14 тысяч учителей.
Ранее Город55 подробно рассказал, насколько отличаются реальные зарплаты учителей от статистических данных: