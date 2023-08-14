Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Омске

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Действительно, как показывает практика, не все родители знают про сертификаты ПФДО и их назначение. Впервые о них заговорили в 2017 году, когда в рамках общественного проекта «Равные возможности детям» в отдельных регионах РФ стали выдавать специальные сертификаты, дающие право детям получать дополнительное образование в платных кружках и секциях.
Затем проект был расширен: появилась аббревиатура ПФДО (персонифицированное финансирование дополнительного образования), заработал сайт программы, к ней стали подтягиваться субъекты РФ. То есть каждый регион предоставил возможность своим гражданам регистрироваться в системе ПФДО и получать бюджетные средства на дополнительное образование детей.
Существует общий портал проекта ПФДО — dopportal.ru. Здесь подробно описаны принципы программы, приведены частые вопросы от родителей, касающиеся выдачи сертификатов, представлены интерактивные вкладки по регионам, кликнув на которые можно перейти на региональные порталы ПФДО. Омская область имеет свой региональный портал. Вся работа по персонифицированному финансированию дополнительного образования в регионе ведется на этой площадке.
На портале родители найдут подробное разъяснение принципа работы сертификаты, ознакомятся с его преимуществами, возможностями и пр. Публикуются на портале и все новости по дополнительному образованию, и, конечно, сами программы для детей.
С левой стороны страницы расположен удобный каталог с выпадающими окошками. Чтобы не блуждать в море информации, пользователи могут задать необходимые параметры, например, возраст, условия оплаты, направление программы и пр., — и портал выдаст все программы по необходимым запросам.
Также на верхней панели обозначены все направления существующих программ: естественнонаучные, художественные, спортивные и пр. Можно отталкиваться исходя из этого.
Главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования администрации города Омска Татьяна Шлегель:
«Информационная система „Навигатор дополнительного образования“ содержит сведения обо всех программах дополнительного образования. Образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление дополнительного образования детей, информируют родителей или законных представителей детей о тех дополнительных общеобразовательных программах, которые есть в конкретном учебном учреждении, а также разъясняют процедуру зачисления обучающихся на дополнительные общеобразовательные программы посредством сервиса „Навигатор“ и организуют процесс зачисления обучающихся на дополнительные общеобразовательные программы».
Система ПФДО для детей заработала в Омской области с сентября 2019 года, предоставляя возможность заниматься в кружках и спортивных секциях каждому ребенку от 5 до 18 лет независимо от финансового положения его семьи. Регистрируясь на портале «Навигатор», школьник получает электронный сертификат для допобразования. Чтобы его активировать, нужны заявление и свидетельство о рождении ребенка.
Электронный сертификат выдается ребенку для того, чтобы им оплатить занятия в творческом кружке или секции. Соответственно, у свидетельства есть денежный номинал — его определяет муниципалитет.
Важно! С 1 марта 2023 года сертификат ПФДО называется социальным сертификатом. Это значит, что он предназначен для выполнения социального заказа (от государства) на реализацию дополнительных образовательных программ для детей.
Средства, которые находятся на счете в личном кабинете, можно увидеть, все сделано максимально прозрачно. Вести личный кабинет может либо родитель, либо сам ребенок.
В Омском регионе сотни творческих кружков и секций. Как узнать, какой кружок можно оплатить при помощи полученного сертификата? Для этого нужно всего лишь зайти на сайт «Навигатор». Там, как уже было отмечено выше, перечислены все организации, предоставляющие услуги дополнительного образования в Омске: кружки рукоделия, танцевальные студии, актерские и модельные школы, спортивные секции и многие другие. Те из них, что помечены значком «Доступна оплата сертификатом», можно смело выбирать для оплаты занятий и подавать заявку.
Важно! Юные омичи начали обучаться по системе ПФДО с 1 июня 2021 года. Всего в реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования несовершеннолетних принимают участие 19 образовательных и 9 спортивных учреждений Омска.
Примечательно, что ребята могут выбирать из представленного списка не только государственные кружки и секции, но и частные. Главное, чтобы у последних была лицензия на осуществление деятельности в сфере допобразования. Оплатить сертификатом можно как весь месяц, так и несколько занятий или уроков, если не хватает средств, а оставшуюся часть оплатить своими деньгами.
Отмечается, что те кружки и секции, в которых будет наблюдаться наплыв желающих заниматься, могут получить допфинансирование со стороны государства.