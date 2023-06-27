Ректор университета «Синергия»: спрос на IT-специалистов в Омске существенно растет

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
— Нам здесь очень интересно развиваться. Омск — сильный с точки зрения образования и научной деятельности город, почти ни в чем не уступает Новосибирску, который еще называют научным центром Сибири. В Омске также много хороших школ и университетов, традиционно сильная математическая и естественно-научная школы.
На фоне сильных игроков мы не теряемся, потому что всегда предлагали немного иной подход к обучению — ориентированный на получение практических знаний. Поэтому, с момента открытия здесь в 1999 году филиала университета «Синергия», интерес абитуриентов к нам не снижается, а стабильно растет.
Мы же стараемся реагировать на пожелания и предложения поступающих. Поэтому в этом году, помимо традиционных гуманитарных, экономических и бизнес-направлений подготовки, серьезно усилили IT-специальности.
— Цифровые технологии стремительно развиваются. Растет востребованность аналитиков больших данных, специалистов по работе с искусственным интеллектом, интернет-рекламой и так далее. Всему этому теперь мы учим в нашем омском филиале.
— Об этом пока рано говорить, активная фаза набора еще не началась. Но мы ожидаем значительный интерес абитуриентов. В Омске в последние годы активно развивается отрасль информационных технологий. Открылся региональный IT-парк, появляются площадки для встреч кодеров для обмена опытом и получения новых знаний, вроде «Точки кипения». Все больше становится стартапов и филиалов крупных компаний.
По нашей оценке, в ближайшие годы количество команд в сфере разработки в Омске существенно увеличится, а значит возрастет и спрос на таких специалистов. Это очень приличный показатель для отдельно взятого региона.
— Здесь работают три важных фактора.
Во-первых, за последний год государство очень много сделало для поддержки и развития IT-отрасли. Действует мораторий на проверки таких компаний, различные грантовые программы. Программисты могут рассчитывать на льготные кредиты, сниженный процент по ипотеке, отсрочку от призыва в вооруженные силы и так далее.
Во-вторых, Омск занимает очень выгодное географическое положение. На первый взгляд кажется, что это не имеет большого значения — айтишники могут работать удаленно из любой точки страны. Но поскольку сегодня все больше российских разработчиков переориентируются на рынки дружественных стран, в первую очередь азиатских, членам команд комфортнее работать в близких часовых поясах. Разница между временем в Омске и в Гонконге, к примеру, составляет всего два часа, а между Гонконгом и Москвой — уже пять часов, что существенно.
Ну и в-третьих, как я уже упоминал, в Омске сильная математическая школа. Это основа для подготовки классных IT-специалистов. В связке с хорошим высшим образованием можно готовить разработчиков мирового уровня.
— Безусловно. Мы в первую очередь являемся бизнес-организацией и поэтому максимально заинтересованы в том, чтобы выпускать квалифицированных специалистов, которых потом не придется переучивать. Для этого важно начинать подготовку ребят еще со школы. Условно, в 7-м классе они должны отдавать себе отчет в том, где будут работать в будущем, а в 9-м перейти на профильное обучение в школе или в колледже.
Поэтому мы открыли в Омске цифровой колледж, где учащиеся 9 и 11 классов могут обучиться IT-специальностям, а еще рекламе, финансам, дизайну, экономике, бухучету, банковскому делу, юриспруденции и коммерции. Когда ребята выпустятся из колледжа, они могут поступить в наш университет с существенной скидкой и будут учиться всего 3,5 года.
Еще один важный момент в подготовке квалифицированных специалистов — работодатели обязательно должны сотрудничать с вузами и участвовать в разработке обучающих программ. Только в таком случае выпускников университетов не нужно будет заново переучивать на рабочем месте. Это сэкономит время и силы не только работодателям, но и сотрудникам, повысит уровень адаптации и эффективности последних, а значит их вес на рынке труда.
Мы в «Синергии» очень давно развиваем такое сотрудничество. В этом смысле Омский филиал не исключение. Мы взаимодействуем с подразделениями ведущих российских банков, работаем с ФНС, ФССП, Росгвардией, МВД и другими структурами.
— У распределения студентов в СССР действительно было много плюсов — ребята получали гарантированную рабочую практику и превращались в достойных специалистов. Сейчас другое время, но инструменты, которые помогут выпускникам найти работу, по-прежнему актуальны.
В нашем университете, например, существует специальный Центр карьеры. Сотрудники Центра сопровождают студентов на всех этапах трудоустройства — от составления резюме и поиска работы до оформления трудовых договоров с работодателями. Для уже работающих этот инструмент тоже полезен. В Центре расскажут, какие еще навыки и личные качества человек может развить, чтобы сделать успешную карьеру.
Возможностями Центра карьеры могут пользоваться все наши студенты, в том числе и в Омском филиале. Выпускники «Синергии» успешно трудятся в Сбере, ВТБ, Федеральной налоговой службе, Почтабанке, «Омскводоканале» и других компаниях.
Как я уже сказал в начале беседы, с момента основания «Синергии» мы сделали упор на подготовку успешных и востребованных работников. В этом направлении мы работаем и здесь. Карьерный успех каждого нашего выпускника — это экономический успех для региона и страны в целом.
Поэтому мы безусловно будем продолжать развивать наш филиал и в будущем превратим его в образовательный хаб, в котором новейшие технологии в обучении будут соседствовать с практическими занятиями на площадках партнеров.