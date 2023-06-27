Ректор университета «Синергия»: спрос на IT-специалистов в Омске существенно растет

Во-вторых, Омск занимает очень выгодное географическое положение. На первый взгляд кажется, что это не имеет большого значения — айтишники могут работать удаленно из любой точки страны. Но поскольку сегодня все больше российских разработчиков переориентируются на рынки дружественных стран, в первую очередь азиатских, членам команд комфортнее работать в близких часовых поясах. Разница между временем в Омске и в Гонконге, к примеру, составляет всего два часа, а между Гонконгом и Москвой — уже пять часов, что существенно.