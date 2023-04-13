Мэр Омска готовит премию для молодых преподавателей детских школ искусств

Призовой фонд между победителями распределится следующим образом: 1 место — 60 тысяч рублей, 2 место — 35 тысяч, 3 место — 25 тысяч. Остальные участники получат поощрительные призы и сертификаты от мэрии. Конкурс профинансируют из городского бюджета.