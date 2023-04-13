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Мэр Омска готовит премию для молодых преподавателей детских школ искусств

13 апреля 2023, 08:22
Фото: 1MI
Заявки на конкурс необходимо будет подать до 15 июня
Победителей определит конкурс, призовой фонд которого составит 120 тысяч рублей.

В Омске планируют наградить лучших молодых преподавателей детских школ искусств. Премию вручат победителям конкурса «Обучая — учимся». Соответствующий проект постановления опубликовали сегодня, 13 апреля, в администрации Омска.

«Премия мэра города Омска победителям конкурса присуждается молодым преподавателям учреждений дополнительного направленности, подведомственных департаменту культуры администрации города Омска, возраст которых не превышает 35 лет», — говорится в документе.

Кандидатов для участия в конкурсе определят руководители детских школ искусств. Заявки необходимо будет подать до 15 июня.

Призовой фонд между победителями распределится следующим образом: 1 место — 60 тысяч рублей, 2 место — 35 тысяч, 3 место — 25 тысяч. Остальные участники получат поощрительные призы и сертификаты от мэрии. Конкурс профинансируют из городского бюджета.

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#Евгений Игишев#Конкурс#Преподаватель#Дополнительное образование#Учитель#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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