Хоценко рассказал о планах запуска в Омске образовательного центра «Сириус 55»

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Омске планируют к сентябрю 2024 года запустить региональный образовательный центр «Сириус 55». Губернатор Виталий Хоценко возглавил попечительский совет центра и провел его первое заседание. «Сириус 55» создадут по поручению президента России Владимира Путина.
«Мы приняли решение открыть центр в областной столице — в Омске. Это дает транспортную доступность и позволяет привлекать в качестве социальных партнеров вузы, культурные и спортивные учреждения, которые в основном, расположены в городе. Получая федеральную субсидию на оснащение „Сириуса“ современным оборудованием регион должен обеспечить качественные результаты в образовательной деятельности по трем направлениям: „Наука“, „Искусство“ и „Спорт“ с охватом детей регулярными образовательными программами, профильными интенсивными сменами», — подчеркнул Виталий Хоценко.
В состав попечительского совета вошла председатель Совета федеральной территории «Сириус» — руководитель образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. В работе центра примет участие сенатор Иван Евстифеев, который ранее занимал пост замглавы администрации федеральной территории «Сириус».
Центр планируют открыть в рамках нацпроекта «Образование». В работе попечительского совета принял участие заместитель руководителя Образовательного Фонда «Талант и успех» — директор департамента науки Антон Гусев.
«Уверен, что „Сириус 55“ станет центром аккумулирования всего лучшего, что уже есть, и приумножения тех возможностей, которые реализуются для школьников в самых в разных аспектах, во всех направлениях работы», — отметил Антон Гусев.
Министр образования Иван Кротт обозначил ключевые направления работы «Сириуса55». На первом заседании совета также согласовали план работы, положение об экспертном совете и его составе, положение о правилах и критериях отбора учащихся.
«Сириус 55» станет единым образовательным, учебно-методическим и информационно-аналитическим центром и позволит преодолеть имеющиеся в регионе дефициты в работе с одаренными детьми.