Шесть омских педагогов в области музыкального искусства стали лучшими в России

От Омской области в конкурсе приняли участие 13 педагогов, 6 из них стали обладателями премий. Так, награждены: педагог «ДШИ № 2 имени А. А. Цыганкова» Геннадий Щенников, педагог «ДШИ № 4 имени Ю. А. Вострелова» Лариса Ковалева, педагог «ДШИ № 6 имени Е. Ф. Светланова» Евгения Кузьмова и педагог «ДШИ № 10 имени А. А. Бабаджаняна» Ирина Кокорина.