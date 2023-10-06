Шесть омских педагогов в области музыкального искусства стали лучшими в России

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
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Updated Сегодня, 12:14
Конкурс проводится уже второй раз и предусматривает присуждение 100 премий размером 500 000 рублей учителям детских школ искусств, а также по 1 миллиону рублей 25 педагогам училищ и 25 преподавателям ВУЗов. Премии были учреждены Указом Президента Российской Федерации в 2022 году.
В этом году, по информации министерства культуры, в конкурсе участвовало 565 наставников, среди них: 71 от высших учебных заведений, 106 от училищ и 388 от детских школ искусств. Лауреатами конкурса стали представители более 50 регионов России.
От Омской области в конкурсе приняли участие 13 педагогов, 6 из них стали обладателями премий. Так, награждены: педагог «ДШИ № 2 имени А. А. Цыганкова» Геннадий Щенников, педагог «ДШИ № 4 имени Ю. А. Вострелова» Лариса Ковалева, педагог «ДШИ № 6 имени Е. Ф. Светланова» Евгения Кузьмова и педагог «ДШИ № 10 имени А. А. Бабаджаняна» Ирина Кокорина.
Среди преподавателей профессиональных образовательных организаций лауреатами стали: преподаватель Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина Наталья Огнева и преподаватель Омского колледжа культуры и искусств Наталья Добрынина.
Участников конкурса оценивали по наличию авторских методов обучения, результатам работы учеников, а также опыту участия в мероприятиях в качестве исполнителя.