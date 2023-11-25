Стало известно, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя в Омской области

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Омскстат опубликовал сведения о средней зарплате работников социальной сферы и науки за январь–сентябрь 2023 года.
Так, учителям в школах Омской области в среднем платят 40 167 рублей в месяц, воспитателям в детских садах — 35 316 рублей. В вузах средняя зарплата преподавателей составляет 83 100 рублей. Педагоги дополнительного образования получают 38 273 рубля, а мастера производственного обучения — 42 016 рублей.
Врачи и работники медучреждений, имеющие высшее медицинское образование, в среднем зарабатывают 77 918 рублей в месяц, средний медперсонал — 38 206 рублей, младший персонал — 35 956 рублей.
Социальные работники в Омской области в среднем получают 40 862 рубля, работники учреждений культуры — 38 469 рублей, научные сотрудники — 71 287 рублей.
Статистики отметили, что зарплаты у этих категорий работников в районах области в среднем выше, чем в Омске.
Также в Омскстате посчитали количество сотрудников, трудящих в образовании и медицине. Так, в регионе насчитывается 7172 воспитателя, 15 177 учителей, 3989 педагогов дополнительного образования, 2502 мастера производственного обучения, 2609 преподавателей вузов, 7258 врачей, 17 846 сотрудников среднего медперсонала, 2201 сотрудник младшего медперсонала, 2553 соцработника, 6479 работников учреждений культуры, 263 научных сотрудника.
Ранее Город55 сообщал, что на зарплату и содержание депутатов и чиновников в Омске в следующем году потратят больше 2 млрд рублей. Цифры по районам Омской области приведены в материале: