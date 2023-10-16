Задумался и забыл. В Омске мужчина не взял деньги из банкомата и их забрал нарушитель

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
О происшествии сообщил 37-летний омич, у которого и были украдены деньги. Он рассказал, что пришел в торговый комплекс чтобы снять крупную сумму — 50 000 рублей. Однако, осуществив операцию, он задумался и забыл забрать купюры банкомата.
Следующий клиент заметил это и побежал за ним, чтобы сообщить об оставленных деньгах. В это же время к банкомату подошел еще один мужчина, который не стал выяснять кому принадлежат средства, а просто забрал их из лотка выдачи и скрылся.
Найти преступника помогли записи с камер видеонаблюдения. Просматривая их, оперативники узнали в воре ранее неоднократно судимого за кражи, грабежи и разбои гражданина. Его задержали по месту жительства, но все деньги он успел потратить.
По факту преступления в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.