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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

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Задумался и забыл. В Омске мужчина не взял деньги из банкомата и их забрал нарушитель

16 октября 2023, 12:06
Фото: 1MI
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Вора-рецидивиста удалось найти с помощью записей с камер видеонаблюдения, установленных рядом с банкоматом в торговом комплексе на улице Гашека.

О происшествии сообщил 37-летний омич, у которого и были украдены деньги. Он рассказал, что пришел в торговый комплекс чтобы снять крупную сумму — 50 000 рублей. Однако, осуществив операцию, он задумался и забыл забрать купюры банкомата.

Следующий клиент заметил это и побежал за ним, чтобы сообщить об оставленных деньгах. В это же время к банкомату подошел еще один мужчина, который не стал выяснять кому принадлежат средства, а просто забрал их из лотка выдачи и скрылся.

Найти преступника помогли записи с камер видеонаблюдения. Просматривая их, оперативники узнали в воре ранее неоднократно судимого за кражи, грабежи и разбои гражданина. Его задержали по месту жительства, но все деньги он успел потратить.

По факту преступления в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео: УМВД России по Омской области
Омич украл у кондуктора сумку с деньгами и теперь пойдет под суд
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#Видео#Кража#Омск#Омская область#Деньги#Новости#Банкомат#Кража денег#Банковская карта#Анастасия Баянова
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