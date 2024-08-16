Прибыль в миллиард. В Омске появилась новая банковская компания из столицы

Ранее Город55 писал о поручении президента о перемещении офисов госкомпаний в регионы. Инициатива должна положительно повлиять на экономическую ситуацию в России, включая Омскую область. Однако в регионе нет достаточного числа крупных государственных компаний с серьезными активами, чтобы ожидать их переезд.