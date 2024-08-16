Прибыль в миллиард. В Омске появилась новая банковская компания из столицы

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:49
В Омске 12 августа зарегистрировали новую компанию под названием ООО «Электрон», которая является дочерной по отношению к московской фирме «Банковские и финансовые системы» (БФС). Уставной капитал составляет 10 миллионов рублей.
Генеральным директором назначен омский предприниматель Антон Беккерман.
«БФС имеет более чем 20-летний опыт работы на российском рынке и специализируется на производстве банкоматов, а также разработке сервисов для дистанционного банковского обслуживания. В 2023 году компания продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты, с чистой прибылью в 1,1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении компании.
Генеральный директор БФС Артем Жилонов участвовал в мероприятии о создании технопарка в Омске в Санкт-Петербурге, там же он познакомился с губернатором Омской области Виталием Хоценко и министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Ранее Город55 писал о поручении президента о перемещении офисов госкомпаний в регионы. Инициатива должна положительно повлиять на экономическую ситуацию в России, включая Омскую область. Однако в регионе нет достаточного числа крупных государственных компаний с серьезными активами, чтобы ожидать их переезд.