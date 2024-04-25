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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

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Вовремя вмешался. Стажер омской полиции предотвратил перевод денег мошенникам

25 апреля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Стажер полиции не позволил мошенникам похитить деньги у 52-летней омички

Злоумышленники почти убедили женщину отправить им 286 тысяч рублей.

В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о предотвращении телефонного мошенничества стажером на должность участкового уполномоченного — мужчина, во время обеденного перерыва, обратил внимание на двух взволнованных у банкомата.

Как сообщается, мошенники попытались «провернуть» одну из излюбленных схем: женщине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи, предупредив о необходимости смены тарифного плана. Но — звонок был прерван «сотрудником ФСБ», который сообщил 52-летней женщине, что за время, пока она разговаривала с «оператором связи», ее учетную запись на портале «Госуслуги» взломали.

После этого лжесотрудник ФСБ стал настаивать на том, чтобы женщина сняла все деньги и перевела их на «безопасный счет». Довести начатое до конца у злоумышленников не вышло — вмешался настоящий сотрудник полиции.

Женщину удалось убедить прервать звонок
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

Женщину удалось убедить в том, что все это время с ней беседовали злоумышленники. Аферисты остались без денег, а будущего участкового горячо поблагодарили родственники женщины.

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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Мошенничество#ФСБ#Новости#Банкомат#Сотовая связь#Госуслуги
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