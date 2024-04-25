Вовремя вмешался. Стажер омской полиции предотвратил перевод денег мошенникам

Как сообщается, мошенники попытались «провернуть» одну из излюбленных схем: женщине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи, предупредив о необходимости смены тарифного плана. Но — звонок был прерван «сотрудником ФСБ», который сообщил 52-летней женщине, что за время, пока она разговаривала с «оператором связи», ее учетную запись на портале «Госуслуги» взломали.