Вовремя вмешался. Стажер омской полиции предотвратил перевод денег мошенникам

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о предотвращении телефонного мошенничества стажером на должность участкового уполномоченного — мужчина, во время обеденного перерыва, обратил внимание на двух взволнованных у банкомата.
Как сообщается, мошенники попытались «провернуть» одну из излюбленных схем: женщине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи, предупредив о необходимости смены тарифного плана. Но — звонок был прерван «сотрудником ФСБ», который сообщил 52-летней женщине, что за время, пока она разговаривала с «оператором связи», ее учетную запись на портале «Госуслуги» взломали.
После этого лжесотрудник ФСБ стал настаивать на том, чтобы женщина сняла все деньги и перевела их на «безопасный счет». Довести начатое до конца у злоумышленников не вышло — вмешался настоящий сотрудник полиции.
Женщину удалось убедить в том, что все это время с ней беседовали злоумышленники. Аферисты остались без денег, а будущего участкового горячо поблагодарили родственники женщины.