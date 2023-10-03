Суд защитил омича, у которого развилось заболевание, от банковских махинаций

С кредитной карты банк ежемесячно списывал страховые премии. Однако через два года, в октябре 2022, мужчине установлена инвалидность первой группы после выявления рака. В связи с задолженностью по кредитной карте, он обратился к банку с заявлением о выплате страховки, но получил отказ. При том, что такой случай предусмотрен условиями страхования.