Суд защитил омича, у которого развилось заболевание, от банковских махинаций

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Мужчина, обратившийся в суд с иском к ООО СК «Сбербанк Страхование Жизни», рассказал, что в декабре 2020 года заключил с банком договор на выпуск кредитной карты. Во время заключения договора он также согласился с подключением к программе добровольного страхования жизни и здоровья.
С кредитной карты банк ежемесячно списывал страховые премии. Однако через два года, в октябре 2022, мужчине установлена инвалидность первой группы после выявления рака. В связи с задолженностью по кредитной карте, он обратился к банку с заявлением о выплате страховки, но получил отказ. При том, что такой случай предусмотрен условиями страхования.
Районный суд согласился с ответчиком в том, что на дату начала срока страхования, который определяется ежемесячно, у омича имелось онкологическое заболевание и по условиям договора страхование состоялось по базовому, а не расширенному страховому покрытию.
Далее дело оказалось в омском областном суде. Судебная коллегия облсуда пришла к выводу, что такая страховка, с заключением новых договоров ежемесячно, при которой заявление на страхование повторно не заполняется, а страховщик не использует право на оценку возможных рисков, является незаконной и не соответствует целям страхования.
Так, коллегия омского областного суда отменила решение районного и взыскала с ООО СК «Сбербанк страхование жизни» в пользу мужчины сумму страхового возмещения более 170 000 рублей, а также компенсацию морального вреда (20 000 рублей) и штраф за несоблюдение законных требований потребителя (90 000 рублей).