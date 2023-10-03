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Суд защитил омича, у которого развилось заболевание, от банковских махинаций

3 октября 2023, 10:12
Фото: 1MI
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Омский областной суд рассмотрел жалобу Куйбышевского районного суда по делу в области защиты прав потребителей.

Мужчина, обратившийся в суд с иском к ООО СК «Сбербанк Страхование Жизни», рассказал, что в декабре 2020 года заключил с банком договор на выпуск кредитной карты. Во время заключения договора он также согласился с подключением к программе добровольного страхования жизни и здоровья.

С кредитной карты банк ежемесячно списывал страховые премии. Однако через два года, в октябре 2022, мужчине установлена инвалидность первой группы после выявления рака. В связи с задолженностью по кредитной карте, он обратился к банку с заявлением о выплате страховки, но получил отказ. При том, что такой случай предусмотрен условиями страхования.

Районный суд согласился с ответчиком в том, что на дату начала срока страхования, который определяется ежемесячно, у омича имелось онкологическое заболевание и по условиям договора страхование состоялось по базовому, а не расширенному страховому покрытию.

Далее дело оказалось в омском областном суде. Судебная коллегия облсуда пришла к выводу, что такая страховка, с заключением новых договоров ежемесячно, при которой заявление на страхование повторно не заполняется, а страховщик не использует право на оценку возможных рисков, является незаконной и не соответствует целям страхования.

Так, коллегия омского областного суда отменила решение районного и взыскала с ООО СК «Сбербанк страхование жизни» в пользу мужчины сумму страхового возмещения более 170 000 рублей, а также компенсацию морального вреда (20 000 рублей) и штраф за несоблюдение законных требований потребителя (90 000 рублей).

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