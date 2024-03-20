Местные Бонни и Клайд. Омичи ночью пробрались в магазин и пытались подорвать банкомат

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Октябрьский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Их признали виновными в покушении на кражу и незаконной перевозке взрывчатого вещества и взрывного устройства.
Выяснилось, что в ночь с 14 на 15 февраля 2023 года обвиняемые взломали дверь магазина на улице Кирова, чтобы украсть деньги. Проникнув внутрь, они установили взрывное устройство в банкомат, но оно не сработало. Тогда они решили взять с собой две бутылки спиртного, стоящие на витрине, и скрылись с места преступления. Однако уже спустя 30 минут их задержали полицейские.
В итоге суд назначил виновным наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал каждого выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Вдобавок они должны возместить 29 тысяч рублей в качестве материального ущерба. После оглашения приговора осужденные были взяты под стражу в зале суда.