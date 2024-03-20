Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

судебное заседание

Местные Бонни и Клайд. Омичи ночью пробрались в магазин и пытались подорвать банкомат

20 марта 2024, 05:50
Фото: Прокуратура Омской области
судебное заседание

Двое омичей получили по 9 лет колонии за попытку подорвать банкомат

В банкомате на тот момент находилось около 4 млн рублей.

Октябрьский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Их признали виновными в покушении на кражу и незаконной перевозке взрывчатого вещества и взрывного устройства.

Выяснилось, что в ночь с 14 на 15 февраля 2023 года обвиняемые взломали дверь магазина на улице Кирова, чтобы украсть деньги. Проникнув внутрь, они установили взрывное устройство в банкомат, но оно не сработало. Тогда они решили взять с собой две бутылки спиртного, стоящие на витрине, и скрылись с места преступления. Однако уже спустя 30 минут их задержали полицейские.

взлом двери в магазине на ул. Кирова
Видео: Прокуратура Омской области

В итоге суд назначил виновным наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал каждого выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Вдобавок они должны возместить 29 тысяч рублей в качестве материального ущерба. После оглашения приговора осужденные были взяты под стражу в зале суда.

Сидел за кражу и убийство. Бывший сотрудник в медицинской маске ограбил омское ателье
Узнать подробнее
Читайте также:
Забил до смерти кочергой. Житель Омской области сядет в тюрьму на 7,5 лет за убийствоШесть раз пырнул ножом. Омич отправится в тюрьму на 13 лет за убийство супругиОмича отправили на 9 лет в тюрьму за жестокое убийство мужчины и избиение его сестры
#Общество#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Банкомат#Лишение свободы#Исправительная колония#Взлом#Взрывчатое вещество
Подпишитесь
Недолго продержался. В Омске Василия Фефелова сняли с должности и. о. ректора ОмГТУ
Сегодня, 04:55
Новым и. о. руководителя омского политеха стал профессор из СибАДИ
Сегодня, 07:04
«Мне нужны штаны»: омские депутаты задумались о городской ливневке
Сегодня, 06:32
«Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом». Рассказываем, где посмотреть матч
Сегодня, 04:04
В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате
Сегодня, 03:06
На оборонных заводах Омска открыли 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
Сегодня, 05:33
"