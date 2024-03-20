Местные Бонни и Клайд. Омичи ночью пробрались в магазин и пытались подорвать банкомат

Выяснилось, что в ночь с 14 на 15 февраля 2023 года обвиняемые взломали дверь магазина на улице Кирова, чтобы украсть деньги. Проникнув внутрь, они установили взрывное устройство в банкомат, но оно не сработало. Тогда они решили взять с собой две бутылки спиртного, стоящие на витрине, и скрылись с места преступления. Однако уже спустя 30 минут их задержали полицейские.