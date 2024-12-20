Задыхаемся от заторов: вечером пятницы омские дороги сковали 10-балльные пробки

Posted 20 декабря, 11:45
Published 20 декабря, 11:45
Modified 20 декабря, 11:53
Updated 20 декабря, 11:53
Вечером пятницы Омск снова погряз в километровых пробках. Погодные условия, автомобильные аварии и перекрытие моста — все это стало причиной 10-балльных заторов. По данным приложения «Яндекс Карты», самая сложная ситуация сейчас на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.
Практически все улицы центральной части города столкнулись с пробками, среди них Масленникова, Думская, Орджоникидзе, Герцена и Фрунзенский мост. На проспекте Карла Маркса и Красном Пути движение затруднено из-за аварии.
Ситуация в Нефтяниках сегодня оказалась еще более плачевной, чем в последние три недели. Из-за частичного перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ «бордовым» отмечены улицы Химиков, Андрианова, Заозерная, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева. На проспекте Мира же затор длится от въезда на мост до остановки «Магазин Садко» (это более трех километров).
На Левом берегу заторы образовались на улицах 70 лет Октября и Енисейской, на Конева, 3-й Енисейской и Мельничной проблемы с движением возникли из-за ДТП.
Напомним, что похожая ситуация сложилась сегодня утром, тогда причиной пробок стал резкий перепад погоды: столбик термометра неожиданно поднялся до 0 градусов, а регион накрыл сильный снегопад.