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Posted 20 декабря, 11:45

Published 20 декабря, 11:45

Modified 20 декабря, 11:53

Updated 20 декабря, 11:53

Иллюстрация

Задыхаемся от заторов: вечером пятницы омские дороги сковали 10-балльные пробки

20 декабря 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Проблемы с движением настигли практически все районы города.

Вечером пятницы Омск снова погряз в километровых пробках. Погодные условия, автомобильные аварии и перекрытие моста — все это стало причиной 10-балльных заторов. По данным приложения «Яндекс Карты», самая сложная ситуация сейчас на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.

Практически все улицы центральной части города столкнулись с пробками, среди них Масленникова, Думская, Орджоникидзе, Герцена и Фрунзенский мост. На проспекте Карла Маркса и Красном Пути движение затруднено из-за аварии.

Ситуация в Нефтяниках сегодня оказалась еще более плачевной, чем в последние три недели. Из-за частичного перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ «бордовым» отмечены улицы Химиков, Андрианова, Заозерная, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева. На проспекте Мира же затор длится от въезда на мост до остановки «Магазин Садко» (это более трех километров).

На Левом берегу заторы образовались на улицах 70 лет Октября и Енисейской, на Конева, 3-й Енисейской и Мельничной проблемы с движением возникли из-за ДТП.

Фото: Скриншот Яндекс карты

Напомним, что похожая ситуация сложилась сегодня утром, тогда причиной пробок стал резкий перепад погоды: столбик термометра неожиданно поднялся до 0 градусов, а регион накрыл сильный снегопад.

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#Анастасия Баянова#Общество#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#10-балльные пробки#Яндекс Пробки
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