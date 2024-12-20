Задыхаемся от заторов: вечером пятницы омские дороги сковали 10-балльные пробки

Ситуация в Нефтяниках сегодня оказалась еще более плачевной, чем в последние три недели. Из-за частичного перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ «бордовым» отмечены улицы Химиков, Андрианова, Заозерная, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева. На проспекте Мира же затор длится от въезда на мост до остановки «Магазин Садко» (это более трех километров).