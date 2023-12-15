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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Вечером пятницы омские улицы сковали 10-балльные пробки

«Все оттаяли». Вечером пятницы на улицах Омска образовались 10-балльные пробки

15 декабря 2023, 12:33
Фото: 1MI

Вечером пятницы омские улицы сковали 10-балльные пробки

Больше всего движение затруднено на проспекте Карла Маркса, ул. Маршала Жукова и ул. Шебалдина.

Вечером пятницы на ряде городских улиц образовались 10-балльные пробки. Движение затруднено не только в центе, но и в других районах. Так, например, не повезло водителям, решившим проложить маршрут через улицы Маршала Жукова, Шебалдина, Пушкина и проспект Карла Маркса. Заторы также наблюдаются на Московке — на улице Барабинской и Новокирпичной.

«Оттаяли все что ли?» — комментируют ситуацию водители.
«Смотрю, сегодня у всех машины завелись», — написала омичка.

Чуть лучше дела обстоят на Красном Пути, улицах Булатова, Фрунзе и Герцена — там пробки достигли отметки в 8 баллов. Похожая ситуация сейчас и в другом районе города — на улице Конева на Левом берегу. Там же движение затруднено на улице Волгоградской и Шаронова.

Фото: Город55
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#Пробки#Омск#Автомобиль#Новости#Дорожное движение#Анастасия Баянова#Пробка#10-балльные#10-балльные пробки
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