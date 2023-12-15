«Все оттаяли». Вечером пятницы на улицах Омска образовались 10-балльные пробки

Вечером пятницы на ряде городских улиц образовались 10-балльные пробки. Движение затруднено не только в центе, но и в других районах. Так, например, не повезло водителям, решившим проложить маршрут через улицы Маршала Жукова, Шебалдина, Пушкина и проспект Карла Маркса. Заторы также наблюдаются на Московке — на улице Барабинской и Новокирпичной.