«Все оттаяли». Вечером пятницы на улицах Омска образовались 10-балльные пробки

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Вечером пятницы на ряде городских улиц образовались 10-балльные пробки. Движение затруднено не только в центе, но и в других районах. Так, например, не повезло водителям, решившим проложить маршрут через улицы Маршала Жукова, Шебалдина, Пушкина и проспект Карла Маркса. Заторы также наблюдаются на Московке — на улице Барабинской и Новокирпичной.
«Оттаяли все что ли?» — комментируют ситуацию водители.
«Смотрю, сегодня у всех машины завелись», — написала омичка.
Чуть лучше дела обстоят на Красном Пути, улицах Булатова, Фрунзе и Герцена — там пробки достигли отметки в 8 баллов. Похожая ситуация сейчас и в другом районе города — на улице Конева на Левом берегу. Там же движение затруднено на улице Волгоградской и Шаронова.