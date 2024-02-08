По традиции. После сильной метели дороги Омска снова погрязли в 9-балльных пробках

Пробки в вечерний час-пик — привычная картина для многих омичей. Однако бывают дни, когда заторы встречаются даже там, где их невозможно представить. Чаще всего, на ситуацию влияет плохая погода, дорожные происшествия или поздний матч «Авангарда», на который отправляются тысячи омичей. Сегодня все эти факторы соединились вместе.