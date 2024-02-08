По традиции. После сильной метели дороги Омска снова погрязли в 9-балльных пробках

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Пробки в вечерний час-пик — привычная картина для многих омичей. Однако бывают дни, когда заторы встречаются даже там, где их невозможно представить. Чаще всего, на ситуацию влияет плохая погода, дорожные происшествия или поздний матч «Авангарда», на который отправляются тысячи омичей. Сегодня все эти факторы соединились вместе.
Так, самая напряженная ситуация наблюдается на центральных магистралях. По данным приложения «Яндекс Карты», в километровых пробках застряли водители, которые решили проложить маршрут через улицы Гагарина, Фрунзе и Маршала Жукова. Удивительно спокоен сегодня проспект Карла Маркса. На пересечении улицы Думской и Гагарина затор случился из-за двух ДТП.
Авария повлияла и на движение на Фрунзенском мосту, где пробка продолжается до самого съезда и постепенно переходит на улицы Фрунзе и Булатова. По этой же причине «стоят» водители на 5-й Северной.
Заторы затронули не только центральные дороги. Так, например, пробки, традиционно, отмечены на пересечении улицы Заозерной и проспекта Королева, на этот раз причиной стало ДТП. Осложнено движение и по всему проспекту Мира, «красным» горит участок от остановки «ОмГУ» до съезда с моста им. 60-летия ВЛКСМ (у телецентра).