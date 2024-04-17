В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки

Напомним, что сегодня на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Думской оборвались контактные провода. По этой причине в центре Омска временно прекратилось движение троллейбусов, омичи также сообщали о проблемах и на других участках. Восстановительные работы проводила аварийная бригада ЭТ.