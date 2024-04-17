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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

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В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки

17 апреля 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney
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Вечером среды омские дороги погрязли в километровых заторах

Вечером среды на многих городских магистралях образовались заторы, весомым фактором стали проблемы с контактными сетями.

В вечерний час-пик на омских дорогах, традиционно, образовались заторы. Проблема затронула как центральные магистрали, так и отдаленные районы. На нескольких участках причиной пробок стало повреждение контактной сети и остановка движения троллейбусов.

Так, наиболее сильно проблемы с движением были ощутимы на улицах Фрунзе, Масленникова, Герцена и проспекте Карла Маркса. На улице 10 лет Октября причиной возникновения пробки стало ДТП. Из-за аварии затор также образовался на Красном Пути в районе остановки «Городок Водников».

В пробки попали и те водители, которые решили проложить маршруты через омские Нефтяники. Там сложная дорожная ситуация наблюдалась на улице Заозерной, проспектах Мира, Королева и Менделеева.

Напомним, что сегодня на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Думской оборвались контактные провода. По этой причине в центре Омска временно прекратилось движение троллейбусов, омичи также сообщали о проблемах и на других участках. Восстановительные работы проводила аварийная бригада ЭТ.

Фото: Город55
Работают спецслужбы. В центре Омска из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Дорожники#Затор на дороге#Дорожное движение#Заторы#Пробка#10-балльные пробки#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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