В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В вечерний час-пик на омских дорогах, традиционно, образовались заторы. Проблема затронула как центральные магистрали, так и отдаленные районы. На нескольких участках причиной пробок стало повреждение контактной сети и остановка движения троллейбусов.
Так, наиболее сильно проблемы с движением были ощутимы на улицах Фрунзе, Масленникова, Герцена и проспекте Карла Маркса. На улице 10 лет Октября причиной возникновения пробки стало ДТП. Из-за аварии затор также образовался на Красном Пути в районе остановки «Городок Водников».
В пробки попали и те водители, которые решили проложить маршруты через омские Нефтяники. Там сложная дорожная ситуация наблюдалась на улице Заозерной, проспектах Мира, Королева и Менделеева.
Напомним, что сегодня на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Думской оборвались контактные провода. По этой причине в центре Омска временно прекратилось движение троллейбусов, омичи также сообщали о проблемах и на других участках. Восстановительные работы проводила аварийная бригада ЭТ.