В час-пик из-за сильнейшей метели Омск сковали 10-балльные пробки

Так, согласно сервису «Яндекс Пробки», 10-балльные заторы сейчас наблюдаются на центральных улицах города: улице Гагарина, Маршала Жукова, Герцена, проспекте Карла Маркса и других. Кроме того, движение затруднено и на Московке: там 10-балльные пробки отмечены на улице Кирова. Не легче и автомобилям на левобережных дорогах и улицам Нефтяников.