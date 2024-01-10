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На омских дорогах из-за метели образовались 10-балльные пробки

В час-пик из-за сильнейшей метели Омск сковали 10-балльные пробки

10 января 2024, 12:34
Фото: 1MI

На омских дорогах из-за метели образовались 10-балльные пробки

Километровые заторы сейчас наблюдаются на центральных магистралях, а также на улице Заозерной в Нефтяниках и улице Кирова в Октябрьском округе.

Вечером Омские дороги, традиционно, поглотили пробки. Однако в этот раз ситуацию значительно осложнили последствия сильного снегопада, который замел проезжие части разных районов города и поспособствовал километровым заторам.

Так, согласно сервису «Яндекс Пробки», 10-балльные заторы сейчас наблюдаются на центральных улицах города: улице Гагарина, Маршала Жукова, Герцена, проспекте Карла Маркса и других. Кроме того, движение затруднено и на Московке: там 10-балльные пробки отмечены на улице Кирова. Не легче и автомобилям на левобережных дорогах и улицам Нефтяников.

Погодные условия стали причиной множества аварий на дорогах города, которые, в свою очередь, также послужили образованию заторов. Например, из-за ДТП автомобили «стоят» на улице 10 лет Октября, 5-й Северной, Гагарина и Кирова на пересечении с 25-й Рабочей. Также километровая пробка образовалась на улице Заозерной и проспекте Королева.

Фото: скриншот «Яндекс Пробки»
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#Пробки#Омск#Омская область#Метель#Новости#Анастасия Баянова#10-балльные пробки#Яндекс Пробки
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