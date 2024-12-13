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Posted 13 декабря, 12:40

Published 13 декабря, 12:40

Modified 13 декабря, 12:43

Updated 13 декабря, 12:43

Иллюстрация

Не пытайтесь покинуть Нефтяники: омские дороги снова сковали 9-балльные пробки

13 декабря 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Самые проблемные участки, традиционно, центр и городок Нефтяников.

Вечером пятницы Омск снова погряз в километровых пробках. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках заторы достигают 9 баллов. По традиции последних двух недель, самая сложная ситуация на центральных магистралях и в городке Нефтяников.

Сегодня не повезло водителям, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Герцена и проспект Карла Маркса. Из-за аварий длинные заторы возникли сразу на двух участках центра — улицах Фрунзе и Красный Путь. Проблемы с движением также появились на улицах Волховстроя, Кемеровской, Яковлева и Певцова.

Пробки сохраняются и на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. Проспект Мира на картах окрашен в бордовый цвет, такая же ситуация на улице Заозерной и проспекте Королева, где движение осложняет ДТП.

Фото: Яндекс Карты

Напомним, что проблему вчера во время прямой линии прокомментировал Виталий Хоценко. Губернатор отметил, что ремонт моста — дело вынужденное, к тому же он давно планировался. Правительство продолжает наблюдать за ситуацией, если потребуется в конце года будет организовано реверсивное движение.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#10-балльные пробки#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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