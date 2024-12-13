Не пытайтесь покинуть Нефтяники: омские дороги снова сковали 9-балльные пробки

Напомним, что проблему вчера во время прямой линии прокомментировал Виталий Хоценко. Губернатор отметил, что ремонт моста — дело вынужденное, к тому же он давно планировался. Правительство продолжает наблюдать за ситуацией, если потребуется в конце года будет организовано реверсивное движение.