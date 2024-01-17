Пешком быстрее. В вечерний час-пик омские дороги снова сковали километровые пробки

Движение затруднено и на некоторых дорогах левобережья. Так, из-за ДТП на улице Волгоградской образовалась продолжительная пробка. Также заторы отмечены на улице 70 лет Октября и бульваре Архитекторов. Из-за аварии «встал» и Метромост. Кроме того, пробка сейчас наблюдается на улице Заозерной в городке Нефтяников, на проспекте Королева и пересечении улицы Химиков и проспекта Мира, там также из-за ДТП.