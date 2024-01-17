Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Иллюстрация

Пешком быстрее. В вечерний час-пик омские дороги снова сковали километровые пробки

17 января 2024, 13:24
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Вечером среды Омск снова погряз в километровых заторах

Больше всего движение затруднено на центральных улицах города: Гагарина, Маршала Жукова, Интернациональной, проспекте Карла Маркса и других.

Пробки в часы-пик — для Омска уже традиция. Однако сегодня ситуация все же сложнее, чем обычно: по данным приложения «Яндекс Карты», вечерние заторы достигли максимальной отметки в 10 баллов. Так, тяжелее всего пришлось водителям, которые проложили свои маршруты через центральные магистрали: улицы Гагарина, Пушкина, Ленина, Маршала Жукова и проспект Карла Маркса.

Движение затруднено и на некоторых дорогах левобережья. Так, из-за ДТП на улице Волгоградской образовалась продолжительная пробка. Также заторы отмечены на улице 70 лет Октября и бульваре Архитекторов. Из-за аварии «встал» и Метромост. Кроме того, пробка сейчас наблюдается на улице Заозерной в городке Нефтяников, на проспекте Королева и пересечении улицы Химиков и проспекта Мира, там также из-за ДТП.

Не меньше от ситуации на дорогах страдают и пользователи общественного транспорта. Омичка Юлия рассказала Городу55, что люди стояли на остановке около 50 минут в ожидании автобуса №95.

«50 минут простояла на остановке, с 17:50 до 18:40 не было ни одного автобуса по маршруту №95, пришлось ехать на такси», — сообщила омичка.
Фото: Скриншот приложения «Яндекс Карты»
По цепочке. В Октябрьском округе Омска произошло массовое ДТП с участием автобуса
Узнать подробнее
#Транспорт#Пробки#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Транспортная развязка#Новости#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть#Анастасия Баянова#Пробка#10-балльные пробки#Яндекс Пробки
Подпишитесь
Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
Сегодня, 06:35
Выбирают участок. Связанный с Антропенко бизнесмен хочет построить в Омске крематорий
Сегодня, 06:27
Побитые рекорды и новые сюрпризы. Как прошла половина зимы в Омске
Сегодня, 06:51
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Вчера, 07:18
Фридманы начали реорганизацию одной из своих фирм
Сегодня, 07:42
Рожать или «быть счастливым»? Почему омичи не торопятся становиться многодетными
Сегодня, 09:13