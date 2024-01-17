Пешком быстрее. В вечерний час-пик омские дороги снова сковали километровые пробки

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Пробки в часы-пик — для Омска уже традиция. Однако сегодня ситуация все же сложнее, чем обычно: по данным приложения «Яндекс Карты», вечерние заторы достигли максимальной отметки в 10 баллов. Так, тяжелее всего пришлось водителям, которые проложили свои маршруты через центральные магистрали: улицы Гагарина, Пушкина, Ленина, Маршала Жукова и проспект Карла Маркса.
Движение затруднено и на некоторых дорогах левобережья. Так, из-за ДТП на улице Волгоградской образовалась продолжительная пробка. Также заторы отмечены на улице 70 лет Октября и бульваре Архитекторов. Из-за аварии «встал» и Метромост. Кроме того, пробка сейчас наблюдается на улице Заозерной в городке Нефтяников, на проспекте Королева и пересечении улицы Химиков и проспекта Мира, там также из-за ДТП.
Не меньше от ситуации на дорогах страдают и пользователи общественного транспорта. Омичка Юлия рассказала Городу55, что люди стояли на остановке около 50 минут в ожидании автобуса №95.
«50 минут простояла на остановке, с 17:50 до 18:40 не было ни одного автобуса по маршруту №95, пришлось ехать на такси», — сообщила омичка.