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Posted 20 декабря, 14:46

Published 20 декабря, 14:46

Modified 20 декабря, 14:49

Updated 20 декабря, 14:49

Иллюстрация

Сегодня в Омске: массовое отравление, 10-балльные пробки и аварийные дома

20 декабря 2024, 14:46
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На омской базе отдыха произошло массовое отравление

Гости загородного отеля «Сказка» начали массово обращаться в больницы с отравлением, некоторых привозили в медицинские учреждения прямо с базы отдыха. У всех пострадавших обнаружили признаки кишечной инфекции, всего отдыхающих оказалось более 20, кого-то уже отпустили домой, а кто-то продолжает лечение под присмотром врачей. После сулившегося омский следственный комитет возбудил уголовное, за ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.

Омичи массово отравились на базе отдыха «Сказка»
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Новость №2. В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки

Вечером пятницы на городских магистралях образовались 10-балльные пробки, их причиной стали погодные условия, автомобильные аварии и перекрытие моста. Самая сложная ситуация наблюдалась на дорогах центральной части Омска, в городке Нефтяников и на Левом берегу.

Задыхаемся от заторов: вечером пятницы омские дороги сковали 10-балльные пробки
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Новость №3. Стал известен список домов, которые пойдут под снос в Омске

На основании выводов специальной комиссии администрация Омска признала аварийными и подлежащими сносу несколько многоквартирных домов. Один из них находится в Кировском округе, второй — в Центральном, еще два расположены в Ленинском округе. Всем жильцам дадут время до 31 декабря 2031 года для того, чтобы переехать в другое место.

«Омск пойдет под снос»: какие дома признали аварийными и непригодными для жизни
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