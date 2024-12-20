Сегодня в Омске: массовое отравление, 10-балльные пробки и аварийные дома

Posted 20 декабря, 14:46
Published 20 декабря, 14:46
Modified 20 декабря, 14:49
Updated 20 декабря, 14:49
Новость №1. На омской базе отдыха произошло массовое отравление
Гости загородного отеля «Сказка» начали массово обращаться в больницы с отравлением, некоторых привозили в медицинские учреждения прямо с базы отдыха. У всех пострадавших обнаружили признаки кишечной инфекции, всего отдыхающих оказалось более 20, кого-то уже отпустили домой, а кто-то продолжает лечение под присмотром врачей. После сулившегося омский следственный комитет возбудил уголовное, за ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.
Новость №2. В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки
Вечером пятницы на городских магистралях образовались 10-балльные пробки, их причиной стали погодные условия, автомобильные аварии и перекрытие моста. Самая сложная ситуация наблюдалась на дорогах центральной части Омска, в городке Нефтяников и на Левом берегу.
Новость №3. Стал известен список домов, которые пойдут под снос в Омске
На основании выводов специальной комиссии администрация Омска признала аварийными и подлежащими сносу несколько многоквартирных домов. Один из них находится в Кировском округе, второй — в Центральном, еще два расположены в Ленинском округе. Всем жильцам дадут время до 31 декабря 2031 года для того, чтобы переехать в другое место.