Сегодня в Омске: массовое отравление, 10-балльные пробки и аварийные дома

На основании выводов специальной комиссии администрация Омска признала аварийными и подлежащими сносу несколько многоквартирных домов. Один из них находится в Кировском округе, второй — в Центральном, еще два расположены в Ленинском округе. Всем жильцам дадут время до 31 декабря 2031 года для того, чтобы переехать в другое место.