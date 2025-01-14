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Posted 14 января, 14:48

Published 14 января, 14:48

Modified 14 января, 14:48

Updated 14 января, 14:48

Итоги дня

Сегодня в Омске: нападения на врачей, крещение без купания и нашествие тараканов

14 января 2025, 14:48
Фото: gorod55.ru. Итоги дня
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На новогодних праздниках 12 омичей напали на медиков

В Росгвардии рассказали, что с начала 2025 года, с 1 по 13 января, спасатели уже 12 раз выезжали по сигналам об опасности медиков, в 8 случаях они помогали бригадам скорой помощи при госпитализации агрессивных омичей.

Стало известно, сколько врачей пострадали от агрессивных омичей в начале января
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Новость №2. В Омской области мест для крещенского купания становится меньше

В Шербакульском и Полтавском районах Омской области отменили крещенские купания. В первом населенном пункте купания отменили из-за рыхлого льда. Из-за потепления изменилась его структура и стала небезопасной. В Полтавском районе купания не организуют из-за слишком тонкого льда на озере Караката в Полтавке и в котловане Черном в селе Новоильновка, а также из-за несоответствия нормам воды.

В Омской области начали отменять крещенские купания
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Новость №3. Омичи пожаловались на неожиданных усатых «гостей» в лицее на проспекте Комарова

Сегодня в омских пабликах распространилась жалоба на обилие тараканов в лицее №137 по проспекту Комарова, 27/3. Насекомые заполонили раздевалку и ползают вблизи детских вещей. На ситуацию обратили внимание в региональном Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства начали проверку в школе и намерены принять меры, если проблема действительно есть.

В омском лицее обнаружили мерзких тварей
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