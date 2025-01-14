Сегодня в Омске: нападения на врачей, крещение без купания и нашествие тараканов

В Шербакульском и Полтавском районах Омской области отменили крещенские купания. В первом населенном пункте купания отменили из-за рыхлого льда. Из-за потепления изменилась его структура и стала небезопасной. В Полтавском районе купания не организуют из-за слишком тонкого льда на озере Караката в Полтавке и в котловане Черном в селе Новоильновка, а также из-за несоответствия нормам воды.