Сегодня в Омске: нападения на врачей, крещение без купания и нашествие тараканов

Posted 14 января, 14:48
Published 14 января, 14:48
Modified 14 января, 14:48
Updated 14 января, 14:48
Новость №1. На новогодних праздниках 12 омичей напали на медиков
В Росгвардии рассказали, что с начала 2025 года, с 1 по 13 января, спасатели уже 12 раз выезжали по сигналам об опасности медиков, в 8 случаях они помогали бригадам скорой помощи при госпитализации агрессивных омичей.
Новость №2. В Омской области мест для крещенского купания становится меньше
В Шербакульском и Полтавском районах Омской области отменили крещенские купания. В первом населенном пункте купания отменили из-за рыхлого льда. Из-за потепления изменилась его структура и стала небезопасной. В Полтавском районе купания не организуют из-за слишком тонкого льда на озере Караката в Полтавке и в котловане Черном в селе Новоильновка, а также из-за несоответствия нормам воды.
Новость №3. Омичи пожаловались на неожиданных усатых «гостей» в лицее на проспекте Комарова
Сегодня в омских пабликах распространилась жалоба на обилие тараканов в лицее №137 по проспекту Комарова, 27/3. Насекомые заполонили раздевалку и ползают вблизи детских вещей. На ситуацию обратили внимание в региональном Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства начали проверку в школе и намерены принять меры, если проблема действительно есть.