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Posted 14 января, 07:25

Published 14 января, 07:25

Modified 14 января, 12:24

Updated 14 января, 12:24

В Омске тараканы захватили школьную раздевалку

В омском лицее обнаружили мерзких тварей

14 января 2025, 07:25
Фото: 1MI. В Омске тараканы захватили школьную раздевалку

Омичи пожаловались на неожиданных усатых «гостей» в лицее на проспекте Комарова

Неожиданных гостей нашли в школьной раздевалке.

Омичи пожаловались на тараканов в лицее №137, где насекомые были замечены в раздевалке среди детских вещей. Жалоба поступила в сообщество ВКонтакте «Омск Live».

В ответ на возмущения одного из родителей, завуч учебного заведения посоветовала родителям «искать новую школу». Это вызвало бурное обсуждение среди горожан, некоторые из них удивлялись, почему тараканы могут быть в хорошей школе, другие же высказывали мнение, что это просто свидетельствует о нормальной экологии в городе.

Тараканов нашли в раздевалке
Тараканов нашли в раздевалке. Фото: Сообщество ВКонтакте «Омск Live»
«Везде тараканы, это просто мрак, срочно нужна сан обработка, а руководство оштрафовать или уволить».
«Не пойму автора. Тараканы в плохих лицеях жить не станут. Значит 137-й лицей хороший».
«Тараканы? Это нормально! Значит экология хорошая и радиации нет».
«Тараканов и крыс развелось много в городе».

Администрация города Омска отреагировала на ситуацию, заявив, что в лицее уже проводились мероприятия по дезинсекции и дератизации. Так, специализированные обработки были выполнены в ноябре и декабре прошлого года, а последняя дезинфекция прошла совсем недавно — в январе 2025 года.

Администрация школы утверждает, что следит за состоянием помещений и регулярно проводит профилактические мероприятия. Также руководству образовательного учреждения было указано на необходимость усиления контроля за соблюдением санитарных норм.

Напомним, ранее Город55 писал, что с подобной проблемой сталкивалась больница имени Кабанова и БСМП №1.

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#Диана Рязанцева#Происшествия#Экология#Омск#Тараканы#Санитарные нормы#Администрация города#Дезинсекция
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