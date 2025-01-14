В омском лицее обнаружили мерзких тварей

Posted 14 января, 07:25
Published 14 января, 07:25
Modified 14 января, 12:24
Updated 14 января, 12:24
Омичи пожаловались на тараканов в лицее №137, где насекомые были замечены в раздевалке среди детских вещей. Жалоба поступила в сообщество ВКонтакте «Омск Live».
В ответ на возмущения одного из родителей, завуч учебного заведения посоветовала родителям «искать новую школу». Это вызвало бурное обсуждение среди горожан, некоторые из них удивлялись, почему тараканы могут быть в хорошей школе, другие же высказывали мнение, что это просто свидетельствует о нормальной экологии в городе.
«Везде тараканы, это просто мрак, срочно нужна сан обработка, а руководство оштрафовать или уволить».
«Не пойму автора. Тараканы в плохих лицеях жить не станут. Значит 137-й лицей хороший».
«Тараканы? Это нормально! Значит экология хорошая и радиации нет».
«Тараканов и крыс развелось много в городе».
Администрация города Омска отреагировала на ситуацию, заявив, что в лицее уже проводились мероприятия по дезинсекции и дератизации. Так, специализированные обработки были выполнены в ноябре и декабре прошлого года, а последняя дезинфекция прошла совсем недавно — в январе 2025 года.
Администрация школы утверждает, что следит за состоянием помещений и регулярно проводит профилактические мероприятия. Также руководству образовательного учреждения было указано на необходимость усиления контроля за соблюдением санитарных норм.
Напомним, ранее Город55 писал, что с подобной проблемой сталкивалась больница имени Кабанова и БСМП №1.