В омском лицее обнаружили мерзких тварей

В ответ на возмущения одного из родителей, завуч учебного заведения посоветовала родителям «искать новую школу». Это вызвало бурное обсуждение среди горожан, некоторые из них удивлялись, почему тараканы могут быть в хорошей школе, другие же высказывали мнение, что это просто свидетельствует о нормальной экологии в городе.