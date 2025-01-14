В Омской области начали отменять крещенские купания

Posted 14 января, 11:02
Published 14 января, 11:02
Modified 14 января, 11:55
Updated 14 января, 11:55
В двух районах Омской области отменили крещенские купания — В Шербакульском и Полтавском. Напомним, Крещение Господне отмечается 19 января. В этот день смелые христиане, согласно традиции, окунаются в ледяной прорубь.
В Шербакульском районе купания отменили из-за рыхлого льда. Из-за потепления изменилась его структура и стала небезопасной. В Полтавском районе купания не организуют из-за слишком тонкого льда на озере Караката в Полтавке и в котловане Черном в селе Новоильновка, а также из-за несоответствия нормам воды.
Не забывайте, что погружение в ледяную воду — это сильный стресс для организма. Чтобы праздник прошел безопасно, важно соблюдать правила:
Ранее мы писали, какую погоду обещают на Крещение. Отметим, что в прошлом году в Омской области было значительно холоднее. Так, минимальная температура составила -26 градусов, а днем потеплело до -12 градусов.