gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 11:02

Published 14 января, 11:02

Modified 14 января, 11:55

Updated 14 января, 11:55

В Омской области начали отменять крещенские купания

В Омской области начали отменять крещенские купания

14 января 2025, 11:02
Фото: 1MI.
Пока что это коснулось двух районов области. Всему виной — рыхлый лед.

В двух районах Омской области отменили крещенские купания — В Шербакульском и Полтавском. Напомним, Крещение Господне отмечается 19 января. В этот день смелые христиане, согласно традиции, окунаются в ледяной прорубь.

В Шербакульском районе купания отменили из-за рыхлого льда. Из-за потепления изменилась его структура и стала небезопасной. В Полтавском районе купания не организуют из-за слишком тонкого льда на озере Караката в Полтавке и в котловане Черном в селе Новоильновка, а также из-за несоответствия нормам воды.

Не забывайте, что погружение в ледяную воду — это сильный стресс для организма. Чтобы праздник прошел безопасно, важно соблюдать правила:

  • Окунайтесь только в специально оборудованных прорубях у берега, где дежурят спасатели;
  • Надевайте нескользкую обувь, которую легко снять, и двигайтесь осторожно, чтобы не упасть;
  • Заходите в воду аккуратно и погружайтесь не глубже уровня шеи. Не ныряйте с головой, чтобы избежать резкого сужения сосудов;
  • Находиться в воде дольше одной минуты не рекомендуется — это может привести к переохлаждению;
  • При выходе из воды не держитесь за поручни голыми руками. Используйте полотенце или снег, чтобы быстрее подняться;
  • После купания хорошо разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую, теплую одежду.

Ранее мы писали, какую погоду обещают на Крещение. Отметим, что в прошлом году в Омской области было значительно холоднее. Так, минимальная температура составила -26 градусов, а днем потеплело до -12 градусов.

Перед аномальными морозами в Омской области потеплеет до -1
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Безопасность#Крещение#Шербакульский район#Полтавский район#Советы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика