Стало известно, сколько врачей пострадали от агрессивных омичей в начале января

Posted 14 января, 12:20
Published 14 января, 12:20
Modified 14 января, 12:20
Updated 14 января, 12:20
Росгвардейцы продолжают обеспечивать круглосуточную защиту омских медиков. Врачи могут вызвать спасателей в помощью тревожной кнопки, если пациенты ведут себя опасно. Например, с начала 2025 года, с 1 по 13 января, сотрудники Росгвардии уже 12 раз выезжали по таким сигналам, в 8 случаях они помогали бригадам скорой помощи при госпитализации агрессивных омичей.
«4 января сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании сигнализации в машине скорой помощи в Центральном округе Омска. Прибытие росгвардейцев позволило медикам объяснить, что они не могут госпитализировать агрессивного мужчину. Сотрудники Росгвардии помогли успокоить пациента и уговорить его пройти в машину скорой помощи. Специальный автомобиль был сопровожден до медицинского учреждения», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в омском вытрезвителе новогодние праздники прошли очень бурно, с 29 декабря 2024 года по 8 января в учреждении побывали 63 человека, из них только 2 — это женщины. Самой возрастной «клиенткой» вытрезвителя в этот период стала 69-летняя омичка. Ее доставили в отделение 5 января. Второй женщине оказалось 57 лет.