Стало известно, сколько врачей пострадали от агрессивных омичей в начале января

Напомним, что в омском вытрезвителе новогодние праздники прошли очень бурно, с 29 декабря 2024 года по 8 января в учреждении побывали 63 человека, из них только 2 — это женщины. Самой возрастной «клиенткой» вытрезвителя в этот период стала 69-летняя омичка. Ее доставили в отделение 5 января. Второй женщине оказалось 57 лет.