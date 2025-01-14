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Posted 14 января, 12:20

Published 14 января, 12:20

Modified 14 января, 12:20

Updated 14 января, 12:20

Стало известно, сколько врачей пострадали от агрессивных омичей в начале января

Стало известно, сколько врачей пострадали от агрессивных омичей в начале января

14 января 2025, 12:20
Фото: 1MI.
За новогодние праздники сотрудники Росгвардии спасали медиков 12 раз.

Росгвардейцы продолжают обеспечивать круглосуточную защиту омских медиков. Врачи могут вызвать спасателей в помощью тревожной кнопки, если пациенты ведут себя опасно. Например, с начала 2025 года, с 1 по 13 января, сотрудники Росгвардии уже 12 раз выезжали по таким сигналам, в 8 случаях они помогали бригадам скорой помощи при госпитализации агрессивных омичей.

«4 января сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании сигнализации в машине скорой помощи в Центральном округе Омска. Прибытие росгвардейцев позволило медикам объяснить, что они не могут госпитализировать агрессивного мужчину. Сотрудники Росгвардии помогли успокоить пациента и уговорить его пройти в машину скорой помощи. Специальный автомобиль был сопровожден до медицинского учреждения», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в омском вытрезвителе новогодние праздники прошли очень бурно, с 29 декабря 2024 года по 8 января в учреждении побывали 63 человека, из них только 2 — это женщины. Самой возрастной «клиенткой» вытрезвителя в этот период стала 69-летняя омичка. Ее доставили в отделение 5 января. Второй женщине оказалось 57 лет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Медицина#Врач#Врачи#Новости#Медики#Агрессия#Агрессивное поведение#Помощь врачей
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