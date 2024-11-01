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Агрессия

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Ноябрь
Экзотическое животное из Таиланда угрожало омичам, но в итоге стало звездой зоопарка
Соседи жаловались на постоянный шум и агрессию макаки, но вскоре Жора нашла свою семью в зоопарке «Вилла».
1 ноября, 09:16
Сентябрь
Протыкал колесо гвоздем. Агрессивный омич на «крутой» BMW напал на троллейбус
Мужчина хамил водительнице и был агрессивно настроен. Но женщина не испугалась обозленного омича и не дала себя в обиду.
17 сентября, 05:16
Май
«Встретил в бойцовских перчатках». Омич похитил и год скрывал ребенка от его матери
17 мая, 04:55
Апрель
«Полицию вызывайте». В омском фастфуд-кафе вспыхнул скандал между кассиром и гостьей
Произошел скандал, во время которого обе стороны начали кидаться друг в друга едой.
25 апреля, 13:56
Январь
Незапланированная смерть. Родственники омича отсудили по 500 тысяч рублей у больницы
Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, мужчина погиб в больнице из-за того, что его оставили без присмотра.
31 января, 08:58

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