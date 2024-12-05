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Posted 5 декабря, 08:12

Published 5 декабря, 08:12

Modified 6 декабря, 08:30

Updated 6 декабря, 08:30

Дамир Шарипзянов об уходе Звягина: «Команде нужна была встряска»

Дамир Шарипзянов об уходе Звягина: «Команде нужна была встряска»

5 декабря 2024, 08:12
Фото: ХК «Авангард».
Капитан «Авангарда» прокомментировал смену главного тренера после победы над «Сочи».

Вчера на льду омской G-Drive Арены «Авангард» разгромил «Сочи» со счетом 6:0. Победу «ястребов» прокомментировал капитан команды Дамир Шарипзянов.

«Сегодня была энергия. Ребята бежали, старались, вышли злые. Мы должны были показать свой уровень болельщикам за две последние игры. Мы все профессионалы, все знаем, как это работает: если команда не играет, команда не идет вперёд. Естественно, меняются звенья и подписываются новые игроки — все понимают это и все готовы. В чем стоит добавить? Во всем. У всех есть моменты, где нужно играть лучше. Посмотрим видео и будем работать дальше», — подчеркнул защитник.

Шарипзянов также высказался о смене главного тренера команды по ходу сезона. Напомним, что несколько дней назад омский «Авангард» расторг контракты с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым.

«Команде, естественно, нужна была встряска какая-то. Иногда только такие встряски и помогают, как бы обидно это ни было. Мы долго работали и со Звягиным, и с Курьяновым — жалко терять таких специалистов, но „Авангард“ никогда не будет довольствоваться тем местом, на котором находится сейчас. Будут перемены, и они могут касаться всех», — добавил капитан.

Ранее увольнение Сергея Звягина прокомментировал лидер «Авангарда» Рид Буше.

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