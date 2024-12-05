Лидер «Авангарда» Рид Буше высказался об увольнении главного тренера Сергея Звягина

Posted 5 декабря, 10:50
Published 5 декабря, 10:50
Modified 5 декабря, 10:53
Updated 5 декабря, 10:53
Вчера на льду омской G-Drive Арены «Авангард» разгромил «Сочи» со счетом 6:0. Результат прокомментировал нападающий «ястребов» Рид Буше, который отметился одной заброшенной шайбой. Форвард рассказал, что временно исполнявший обязанности главного тренера Андрей Подконицки немного изменил игру команды, это стало важным фактором для победы.
«Наше звено с Галимовым и Спунером действовало продуктивно и эффективно, все набрали очки. Но и вся команда играла здорово, все выкладывались, и мы все вместе добились отличной победы. Подконицки внес небольшие изменения, и это очень помогло. Мы придерживались прежней системы, но действовали более агрессивно», — отметил нападающий «Авангарда».
Буше также высказался о серьезных ротациях состава по ходу сезона и изменениях на тренерском мостике.
«Увольнение главного тренера — это всегда звоночек для всех. Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперед и постарались на славу. Настроение прямо сейчас, после победы, однозначно лучше. Но тут каждый старается максимально хорошо выполнять свою работу. Если ты здорово играешь, то риск того, что с тобой расстанутся, значительно снижается», — добавил он.
Напомним, что несколько дней назад омский «Авангард» расторг контракты с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым.