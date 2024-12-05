Лидер «Авангарда» Рид Буше высказался об увольнении главного тренера Сергея Звягина

Вчера на льду омской G-Drive Арены «Авангард» разгромил «Сочи» со счетом 6:0. Результат прокомментировал нападающий «ястребов» Рид Буше, который отметился одной заброшенной шайбой. Форвард рассказал, что временно исполнявший обязанности главного тренера Андрей Подконицки немного изменил игру команды, это стало важным фактором для победы.