Готовы заплатить много денег: «Авангард» хочет подписать лидера «Северстали»

Posted 5 декабря, 09:12
Published 5 декабря, 09:12
Modified 5 декабря, 09:14
Updated 5 декабря, 09:14
По информации хоккейного эксперта Михаила Зислиса, в «Авангард» скоро может перейти еще один игрок — лучший бомбардир «Северстали» нападающий Кирилл Пилипенко. Руководство омского клуба готово предложить за форварда большую сумму и, если понадобится, даже увеличить ее. Однако в Череповце пока не соглашаются на обмен.
«Омский клуб заинтересован в приобретении нападающего „Северстали“ Кирилла Пилипенко и готов отдать за него много денег. Пока в Череповце не хотят продавать своего лидера. Но если „много денег“ умножить хотя бы на два, то отказаться будет сложно, учитывая, что 28-летний нападающий после окончания нынешнего сезона выйдет на рынок в качестве неограниченно свободного агента», — пишет Зислис.
При этом журналист предполагает, что взаимодействие игрока с новым тренером «ястребов» Ги Буше может оказаться сложным, так как Пилипенко играет в атакующий хоккей, а канадец часто отдает предпочтение оборонительному.
«С трудом представляю успешным гипотетический союз Пилипенко и Ги Буше. Но кого и когда в Омске останавливали такие пустяки», — добавил он.
Несмотря на то, что «Авангард» планировал провести масштабную перестройку только в следующем сезоне, она началась уже сейчас. Руководство клуба на ходу меняет «план»: ротациям подвергаются тренеры, игроки, уходит с поста генеральный менеджер. Вероятно, это не последние трансферные новости, которые станут известны до окончания дедлайна Континентальной хоккейной лиги.
А пока напомним, что с середины декабря место главного тренера на мостике «Авангарда» займет канадский специалист Ги Буше. Он может прибыть в город вместе со своим помощником Дэйвом Барром уже 12 декабря. Дебютом иностранца, скорее всего, станет игра с «Сибирью» в Новосибирске, которая пройдет 17 декабря.