Готовы заплатить много денег: «Авангард» хочет подписать лидера «Северстали»

По информации хоккейного эксперта Михаила Зислиса, в «Авангард» скоро может перейти еще один игрок — лучший бомбардир «Северстали» нападающий Кирилл Пилипенко. Руководство омского клуба готово предложить за форварда большую сумму и, если понадобится, даже увеличить ее. Однако в Череповце пока не соглашаются на обмен.