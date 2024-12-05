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Posted 5 декабря, 09:12

Published 5 декабря, 09:12

Modified 5 декабря, 09:14

Updated 5 декабря, 09:14

Готовы заплатить много денег: «Авангард» хочет подписать лидера «Северстали»

Готовы заплатить много денег: «Авангард» хочет подписать лидера «Северстали»

5 декабря 2024, 09:12
Фото: ХК «Северсталь».
Нападающий Кирилл Пилипенко может пополнить ряды «ястребов» уже в этом сезоне.

По информации хоккейного эксперта Михаила Зислиса, в «Авангард» скоро может перейти еще один игрок — лучший бомбардир «Северстали» нападающий Кирилл Пилипенко. Руководство омского клуба готово предложить за форварда большую сумму и, если понадобится, даже увеличить ее. Однако в Череповце пока не соглашаются на обмен.

«Омский клуб заинтересован в приобретении нападающего „Северстали“ Кирилла Пилипенко и готов отдать за него много денег. Пока в Череповце не хотят продавать своего лидера. Но если „много денег“ умножить хотя бы на два, то отказаться будет сложно, учитывая, что 28-летний нападающий после окончания нынешнего сезона выйдет на рынок в качестве неограниченно свободного агента», — пишет Зислис.

При этом журналист предполагает, что взаимодействие игрока с новым тренером «ястребов» Ги Буше может оказаться сложным, так как Пилипенко играет в атакующий хоккей, а канадец часто отдает предпочтение оборонительному.

«С трудом представляю успешным гипотетический союз Пилипенко и Ги Буше. Но кого и когда в Омске останавливали такие пустяки», — добавил он.
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Несмотря на то, что «Авангард» планировал провести масштабную перестройку только в следующем сезоне, она началась уже сейчас. Руководство клуба на ходу меняет «план»: ротациям подвергаются тренеры, игроки, уходит с поста генеральный менеджер. Вероятно, это не последние трансферные новости, которые станут известны до окончания дедлайна Континентальной хоккейной лиги.

А пока напомним, что с середины декабря место главного тренера на мостике «Авангарда» займет канадский специалист Ги Буше. Он может прибыть в город вместе со своим помощником Дэйвом Барром уже 12 декабря. Дебютом иностранца, скорее всего, станет игра с «Сибирью» в Новосибирске, которая пройдет 17 декабря.

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