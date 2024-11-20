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Погода омск

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2024
Черно-белые улицы, отсутствие людей и плохая видимость. Смотрим на туманный Омск
20 ноября, 08:48
2023
Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду
4 сентября 2023, 07:26
Прайс вырос в 6 раз. Омские таксисты взвинтили цены на фоне мощного ливня
7 июля 2023, 10:34
Омск накрыло градом размером с пятирублевую монету
27 июня 2023, 08:18
Дождь с грозой и градом. В Омской области ухудшится погода
Возможен ветер порывами до 18 м/с.
25 мая 2023, 11:50
Дачникам приготовиться. В Омской области ожидаются заморозки на почве до -5 градусов
Владельцам приусадебных участков рекомендуют укрыть сельскохозяйственные культуры.
25 мая 2023, 09:44
Садоводов просят укрыть грядки. В Омской области на выходных сохранятся заморозки
Существенных осадков не ожидается.
19 мая 2023, 09:26
Самый теплый город. Омичам рассказали, какая погода их ждет на майские праздники
Самый жаркий день — воскресенье. Воздух прогреется до +29 градусов.
5 мая 2023, 06:20
Омск к концу недели накроет 30-градусная жара
Осадков не ожидается.
1 мая 2023, 12:17
По-летнему тепло. В Омске к середине недели ожидают повышение температуры до +24°
Но сохранится порывистый ветер.
24 апреля 2023, 06:46
«Вонь стоит день через день». В Омске планируют ввести режим «черного неба»
Погода обещает быть неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.
20 апреля 2023, 10:31
Дождались. На выходных в Омске потеплеет до -9 градусов
К концу неделе в Омске ожидается повышение температуры.
16 февраля 2023, 12:03
Аномальное потепление ждут в Омской области
Температура в регионе повысится выше климатической нормы на 8-10 градусов.
23 января 2023, 05:11

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