Неутешительные прогнозы: в Омском аэропорту начали отменять рейсы из-за непогоды

Posted 20 ноября, 06:33
Published 20 ноября, 06:33
Modified 20 ноября, 06:35
Updated 20 ноября, 06:35
Раннее Город55 писал о том, что в Омском аэропорту были зафиксированы задержки рейсов из-за плотного тумана.
Изначально рейс ЭА71 в ПП Усть-Ишим, который должен был вылететь в 10:00, задержался до 11:30. Теперь же рейс вовсе отменен.
Другой рейс S75344 Омск-Новосибирск должен был вылететь в 10:55, однако задерживается до 19:05.
Отметим, что расписание вылетов регулярно обновляется на сайте Омского аэропорта.