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Posted 20 ноября, 06:33

Published 20 ноября, 06:33

Modified 20 ноября, 06:35

Updated 20 ноября, 06:35

Самолеты стали отменять из-за тумана

Неутешительные прогнозы: в Омском аэропорту начали отменять рейсы из-за непогоды

20 ноября 2024, 06:33
Фото: 1MI. Самолеты стали отменять из-за тумана

В омском аэропорту стали отменять рейсы из-за тумана

Ранее время вылета переносили, но теперь некоторые рейсы вовсе отменили из-за нелетной погоды.

Изначально рейс ЭА71 в ПП Усть-Ишим, который должен был вылететь в 10:00, задержался до 11:30. Теперь же рейс вовсе отменен.

Фото: Омский аэропорт

Другой рейс S75344 Омск-Новосибирск должен был вылететь в 10:55, однако задерживается до 19:05.

Отметим, что расписание вылетов регулярно обновляется на сайте Омского аэропорта.

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#Ольга Акамова#Омск#Аэропорт#Расписание#Прогнозы#Новости#Непогода#Отмена рейсов#Сайт#Задержки
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