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Posted 20 ноября, 08:35

Published 20 ноября, 08:35

Modified 20 ноября, 08:37

Updated 20 ноября, 08:37

Омичей предупредили о страшной опасности на дорогах из-за тумана

Туманная угроза: омичам рассказали, как обезопасить себя на дороге

20 ноября 2024, 08:35
Фото: 1MI.

Омичей предупредили о страшной опасности на дорогах из-за тумана

Из-за сезонных перепадов температуры на территории региона наблюдается густой туман, особенно на загородных трассах. Госавтоинспекция Омской области предупреждает автолюбителей о неприятных метеорологических условиях.

На фоне ограниченной видимости важно соблюдать осторожность и поддерживать безопасную скорость на дорогах.

«В связи с метеорологическими условиями — сезонным перепадом температур на территории нашего региона наблюдается образование тумана, что в первую очередь должны учитывать автолюбители, двигающиеся по загородным автодорогам», — предупреждает ГАИ Омской области.

Главные рекомендации для водителей:

  • Учтите особенности видимости. В условиях тумана расстояние до объектов может казаться больше, чем оно есть на самом деле. Это требует повышенной внимательности за рулем;
  • Используйте противотуманные фары и фонари. Это улучшит видимость и сделает ваш автомобиль заметным для других участников движения;
  • Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь с такой скоростью, которая позволит своевременно остановить автомобиль при внезапном появлении препятствий.

Дополнительные меры предосторожности:

  • Проверьте техническое состояние автомобиля перед поездкой, уделив внимание фарам, тормозам и стеклоочистителям;
  • Возьмите с собой теплую одежду, особенно если планируете длительное путешествие;
  • По возможности воздержитесь от поездок в период ухудшения видимости.

Раннее мы писали, что в Омске ввели режим «черного неба», а в омском аэропорту стали отменять вылет самолетов из-за непогоды.

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#Ольга Акамова#Дороги#Омск#Авария#Туман
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