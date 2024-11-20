Туманная угроза: омичам рассказали, как обезопасить себя на дороге

Posted 20 ноября, 08:35
Published 20 ноября, 08:35
Modified 20 ноября, 08:37
Updated 20 ноября, 08:37
На фоне ограниченной видимости важно соблюдать осторожность и поддерживать безопасную скорость на дорогах.
«В связи с метеорологическими условиями — сезонным перепадом температур на территории нашего региона наблюдается образование тумана, что в первую очередь должны учитывать автолюбители, двигающиеся по загородным автодорогам», — предупреждает ГАИ Омской области.
Главные рекомендации для водителей:
Дополнительные меры предосторожности:
Раннее мы писали, что в Омске ввели режим «черного неба», а в омском аэропорту стали отменять вылет самолетов из-за непогоды.